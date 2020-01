La madre biológica de la hija de Angelina Jolie pide verla

En una entrevista con el Daily Mail, Mentewab Dawit Lebiso, que dice ser la madre biológica de Zahara, la hija adoptiva etíope de Angelina Jolie, suplicó a la celebridad que la deje formar parte de la vida de la niña de 12 años, a quien entregó en adopción obligada por su familia, debido a que el embarazo fue producto de una violación.

La mujer, de 31 años, sueña con conocer a la pequeña, no obstante, en el caso de no concretarse ese anhelo, se conformaría con escuchar su voz. "Solo quiero que sepa que estoy viva. No quiero que mi hija vuelva, sino solo estar en contacto con ella y poder hablarle", dijo Mentewab, que vive en Etiopía.

Jolie, de 41 años, realizó los trámites de adopción de la pequeña Zahara cuando ella tenía solo 6 meses, y según declaraciones de la propia actriz, la niña habría quedado huérfana tras la muerte de sus padres a causa del sida.

A pesar de la fortuna de las celebridades, la mujer dijo que nunca recibió ayuda financiera para escapar de la pobreza extrema en la que vive y asegura que con sus declaraciones no busca fama ni fortuna. "No quiero el dinero de Angelina, lo único que me gustaría es hablar con Zahara".

La mujer también admitió que está al tanto de la separación de Jolie y Pitt, así como de las acusaciones contra el actor de 53 años. Al ser consultada al respecto, se puso del lado de la actriz. "Quiero que mi hija se quede con Angelina. Todos los niños deben quedarse con su madre ", dijo. "Lamento que se estén separando y voy a orar por ellos", agregó.