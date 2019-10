Amalia Pando denuncia persecución del Gobierno

Amalia Pando asegura que no dejó el periodismo y califica de canalla al Gobierno del presidente Evo Morales, debido a que considera que existe una persecución hacia ella. Niega además que sea aliada del alcalde de La Paz, Luis Revilla.



"Estoy en receso obligado, me ofreces un trabajo y yo lo acepto. El Gobierno es muy canalla, muy canalla, me obligaron a renunciar y tú sabes que el motivo de la asfixia económica (a radio Erbol) era ese", dijo en entrevista con el programa "Nunca es tarde"



La comunicadora negó además que sea militante de alguna agrupación política del país, pese al acercamiento con Soberanía y Libertad (SOL.bo) del burgomaestre paceño. Aseguró que firmará cualquier tipo de documento que promueva el "No" a la reelección.



"No, no soy militante de ningún partido político. Firmé un documento junto con otras personalidades con las que coincido, como Eduardo Maldonado, Gualberto Cusi y otros para dar el puntapié inicial a la campaña por el ‘No’, no hay un acuerdo político ni nada por el estilo", aseveró.



Hace casi un mes, Pando, junto con otros disidentes y opositores del MAS, expuso los argumentos por los cuales rechaza que Morales se mantenga en el poder. "Estoy sin trabajo porque el Gobierno me está persiguiendo, ni bien lo consiga uy… Este Gobierno no es dictador, todavía, pero es un Gobierno que está cerrando todo lo que son el respeto a los derechos humanos", sostuvo.



Y concluyó señalando que "no estoy con la derecha porque la derecha está en el Gobierno. El MAS es el reflejo de la derecha, cómo puede usted creer que un Gobierno de izquierda persiga a militares que quieren descolonización, que quieren una planta nuclear. La derecha es el actual Gobierno".