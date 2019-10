Latinos "agarran a palos" a Donald Trump en EEUU

Desde que el precandidato republicano a la Presidencia de EE.UU. Donald Trump realizase sus polémicas declaraciones en contra de los mexicanos, la piñata con su imagen es una de las más solicitadas para fiestas, para "agarrarla a palazos" por su visión sobre los inmigrantes.



"En estos 14 años que tenemos haciendo piñatas es la primera vez

que vemos un personaje con tanta demanda", señaló Gustavo

Magaña, propietario del negocio familiar Mini Bazar Yamima en San

Diego, California (EE.UU.) donde este modelo se ha convertido en el

más vendido.



El primer cliente en solicitar una en esta tienda lo hizo dos días después de que el empresario anunciara su candidatura a la Presidencia en junio pasado con un controvertido discurso en que lanzó duras críticas hacia México y los inmigrantes procedentes de dicho país.



"México manda a su gente, pero no manda lo mejor. Está enviando a

gente con un montón de problemas (...). Están trayendo drogas, el

crimen, a los violadores", afirmó entonces el magnate.



Un favor a los comerciantes



Desde aquel día la demanda por adquirir esta piñata ha ido en aumento, al grado que es muy difícil encontrar una disponible a la venta si no se hace el pedido con anticipación. "Se están pidiendo constantemente; la que haga se va, no se queda ninguna", refirió el comerciante, oriundo de Jalisco (México).



"El señor queriendo hacer un mal nos hizo un bien económicamente

porque nos ha puesto a vender muchas piñatas", resaltó Magaña, quien

vende este producto por entre 30 y 45 dólares, dependiendo de la

técnica de elaboración, ya sea cubierta en papel maché o pintada a

mano.



Los comerciantes esperan que la demanda de estas piñatas aumente después de los ataques a México y los inmigrantes que hizo

Trump en el primer debate republicano realizado este jueves.



