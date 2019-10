Robi Draco Rosa y Lila Downs calentarán el invierno paceño

La Paz tendrá dos noches con dos grandes músicos latinoamericanos. Robi Draco Rosa, ex integrante de la banda Menudo y Lila Downs, serán los responsables de entregar una velada con buena música a la población paceña.



La productora Sala A1, ha confirmado que el ex Menudo se presentará en la sede de Gobierno en Julio; mientras que Downs podría ofrecer un show entre el 25 y el 27 de agosto, de acuerdo con datos de la productora Sonidos del mundo.



Robi Draco Rosa saltó a la fama por su participación en Menudo, la popular agrupación de adolescentes puertorriqueños de los ochentas, pero el talento de Draco se confirmó con una exitosa carrera de más de 20 años como compositor y productor, no solo de su propia obra, sino que también fue el responsable del éxito de varios cantantes contemporáneos a él como ser Ricky Martin, Enrique Iglesias y Ednita Nazario.



Vagabundo, disco solista realizado en 1996, ratificó el talento de Draco, que tiene más de diez discos como solista, no son tan famosos pero son objeto de culto para melómanos musicales de los sonidos latinoamericanos de los últimos años. Vida es el último disco de Draco como un homenaje a las situaciones de experimentación que le toco vivir desde que se le detectó cáncer.



Lila Downs, originaria de Oaxaca-México es una vieja conocida de la música diversa en el mundo, y cuenta siempre con mezclas de música popular mexicana, latinoamericana que fusiona con su poderosa voz. Con más de 15 discos en su haber, la oaxaqueña ha colaborado con muchísimos músicos, artistas y cineastas, desde Celso Piña pasando por Illya Kuryaki and the Valderramas, Enrique Bunbury hasta Toto la Moposina.



Por su formación en antropología, Lila Downs se ha caracterizado por un discurso sobre el mestizaje, que trata de hacer evidente en sus composiciones, además de su activismo por los pueblos nativos de su país.



Sin duda alguna el público paceño sabrá apreciar la llegada de leyendas musicales latinoamericanas a sus escenarios.