Merma el fondo para créditos de vivienda social sin cuota inicial

El fondo de garantía que permite acceder a los créditos de vivienda de interés social sin tener que pagar la cuota inicial se va agotando en algunos bancos, debido a la alta demanda del público. Mientras que obtener este préstamo beneficioso en varias entidades especializadas en microfinanzas se torna complicado, puesto que solo otorgan un 70% del valor de una casa y a un plazo máximo de 10 años.El Decreto Supremo 2136 establece que los bancos aporten el 6% de sus utilidades netas para constituir los Fondos de Garantía para Vivienda de Interés Social y Sector Productivo (Fogavisp). El fondo está destinado a financiar el monto que corresponde al aporte propio exigido por la entidad financiera (hasta el 20%) con lo cual los bancos deben financiar hasta el 100% del crédito.Sin embargo, DINERO constató que no todos los bancos ofrecen este beneficio. En un recorrido que hizo en 10 agencias bancarias bajo la modalidad de ‘cliente incógnito’, se descubrió que en los bancos Unión, BCP, FIE, Ecofuturo y Fortaleza ya no se está otorgando el 100% del financiamiento para la compra de un bien immueble.En el Banco Unión, un oficial de crédito señaló que se están ofreciendo créditos de vivienda social que financian el 85%, debido a que el fondo para financiar el 100% se les acabó. Estimó que el préstamo sin cuota inicial sea retomado el próximo año.En el Banco FIE, una ejecutiva indicó que en octubre, aproximadamente, la entidad cumplió con la meta anual de la cartera de créditos con tasas de interés bajas (entre 5,5% y 6,5), por lo que ahora aplican tasas normales que oscilan entre un 11 y 12%.En Ecofuturo, un ejecutivo manifestó que solo están financiando el 65% del crédito de vivienda de interés social debido a políticas internas, ya que tienen problemas en la aprobación de estos créditos en la ciudad de La Paz. Demoran hasta seis meses en ser aprobados, indicó.Una ejecutiva del Banco de Crédito BCP expresó que ahora ya no están otorgando el 100% de crédito para vivienda social. “Estamos financiando el 80%”, dijo.Obtener este préstamo en las entidades especializadas en microfinanzas se ha tornado complicado. En una sucursal del Banco Fassil señalaron que pueden otorgar un crédito de vivienda de interés social, incluso financiar el 100%, pero que por políticas internas puede ser hasta 10 años plazo.En una agencia del Banco Fortaleza explicaron que para acceder a este préstamo, el cliente debe aportar el 30% del valor de la vivienda o terreno.Desde la dirección ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) indicaron que los fondos están a disposición de la población y que no se han agotado. Sin embargo, explicaron que el uso y destino de los Fondos de Garantía ha sido diferenciado. “Algunos bancos financiaron créditos usando casi el 100% de su capacidad de apalancamiento, la cual asciende a 10 veces el monto destinado, mientras que otros emplearon la mitad e incluso menos”, afirmó el secretario ejecutivo Nelson Villalobos.Los bancos destinaron $us 32,2 millones en la constitución de los Fondos de Garantía, correspondiendo $us 15,3 millones para garantizar créditos de vivienda de interés social y $us 16,9 millones para garantizar créditos al sector productivo. Estos recursos fueron destinados como parte de la función social de las entidades bancarias prevista en el art. 115 de la Ley de Servicios Financieros N° 393.Marcia Villarroel, gerente del Banco Unión, informó de que el banco estatal aportó con Bs 8,6 millones (6% de sus utilidades de la gestión 2014) al Fondo de Garantía para Vivienda Social.La ejecutiva indicó que el banco sigue ofreciendo su producto UNICasa Vivienda de Interés Social Cero Cuota Inicial.Sobre la consulta ¿es posible que ante la elevada demanda estos recursos se agoten? Villarroel dijo que sí, por la gran demanda que tiene. “Existe una posibilidad de que hasta este fin de mes se agote el saldo de recursos con los que cuenta el banco para estos productos”, reveló. Por el momento existen 70 operaciones en proceso que buscan beneficiarse con el Fogavisp.René Calvo, gerente de la división de negocios de Banco FIE, afirmó que la entidad continúa otorgando el 100% de financiamiento para acceder a vivienda de interés social, pero hizo notar que es posible que el fondo esté por acabarse.El banco aportó un importe de Bs 6,7 millones correspondiente al 6% de las utilidades de la gestión 2014. Hasta noviembre, la entidad ha beneficiado a más de 1.400 prestatarios.Otras entidades bancarias indicaron que sus fondos no se acabarán en el corto plazo. Banco Ganadero realizó un aporte de aproximadamente Bs 4 millones a este fondo.“No creemos que se agoten a corto plazo”, indicó Edgardo Cuéllar, gerente de marketing de la entidad, la cual ha beneficiado en 2015 a 179 prestatarios y en lo que va de 2016 los beneficiados ascienden a 298.El Banco Nacional de Bolivia, el Mercantil Santa Cruz, Bisa y el Banco Económico continúan ofreciendo financiamiento del 100%. El primero, por política, solo aplica una carga financiera del 25% a los clientes que solicitan el crédito de vivienda social. El último ‘endeuda’ a los prestatarios hasta el 40%.A pocas semanas de cerrar la gestión, los bancos aún no saben si volverán a aportar el 6% de sus utilidades para beneficiar con este fondo de garantía.