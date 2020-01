7 alimentos que te hacen oler mal

Todos tenemos nuestra "firma de olor", y se debe en gran parte, a nuestra genética, a nuestro estado de salud y a la higiene personal. Pero lo que comemos también desempeña un papel a la hora de definir a qué olemos.



Sí, aunque no lo creas, hay alimentos que hacen que tu olor no sea agradable, debido a que aumentan la acidez que transpiras cuando sudas. El mal olor, por lo general, se debe a un desequilibrio en la química de tu cuerpo que provoca que tengas una mala fragancia, aunque estés cumpliendo con las debidas reglas de higiene.



Según detalla el Informador.mx, la forma en la cual liberamos toxinas es el sudor, por lo cual si nuestra alimentación no es adecuada, se refleja también a través del olor que despide nuestro cuerpo, pues algunos productos hacen que este sea más ácido, y a su vez, más penetrante, pues al organismo le es más difícil desecharlos.



Si quieres saber cuáles son esos alimentos que fomentan un mal olor del cuerpo, aquí te dejamos una lista que fue publicada en el Informador.mx y el portal creadess. ¡Conócelos!



1-Carne roja

Un grupo de investigadores de la República Checa hizo un experimento donde recolectaron el sudor de hombres que comían carne y de vegetarianos.



Después dieron a oler las muestras a un grupo de mujeres a quienes pidieron que detectaran los olores más desagradables. Los olores más feos dijeron, eran de aquellos que tenían carne en sus dietas en cambio los vegetarianos salieron casi ilesos en la contienda de los aromas.



Debido a que tarda mucho tiempo en descomponerse en el tracto digestivo, se estanca, lo cual causa que se pudra y libere malos olores. Una fragancia muy fuerte saldrá de tu cuerpo. Si no puedes dejar la carne, tal vez bajar su consumo o evitarla unos días sería recomendable.



2- Curry

Aunque un rico curry sea una comida ideal y súper sabrosa, no será la mejor aliada para oler rico, esta mezcla de especias tiene entre ellas el comino, que a la hora de sudar resultará en el aroma que tendremos todo el día y puede llegar a durar mucho tiempo.



Una opción es hacer el curry con cardamomo esta especia dejará un aroma fresco en vez de que huelas a estofado.



3-Café

De por sí, su sabor es fuerte, pero las sustancias que posee, sobre todo la cafeína, tiene efectos en la química del cuerpo, pues es tan fuerte que puede cambiar la cantidad y la forma en que transpiras, haciendo que produzcas un mal olor.



4-Chile y especias

Los alimentos que despiden un olor fuerte, tales como los condimentos también son responsables del mal olor. El ajo y la cebolla no solo fomentarán el mal aliento, también la producción de gases sulfurosos, los cuales se libera por los poros de la piel.



5-Espárrago

La buena noticia es que el olor desagradable después de comer espárrago no se presenta por el sudor, la mala es que se presenta la orina. El aroma se debe a un compuesto en el espárrago llamado azufre de mercaptano que al hacer la digestión se descompone y se hace presente al orinar.



Pero tal vez en algunas personas no se presente ningún olor, esto se da porque no tienen la enzima responsable de romper el mercaptano, así que el aroma nunca aparecerá.



6-Gomitas de dulce

?Las bacterias que causan mal olor son amantes de lo dulce. El crecimiento de la levadura hace que el azúcar se convierta en alcohol, lo que genera mucha más acidez de la que el organismo necesita, por lo que el olor se vuelve más fuerte. ¿Quién lo diría?



7-Aceite hidrogenado

¿Dónde está? En la comida chatarra. Si de por sí ya tenías razones para no consumirla frecuentemente, pues es un aliado del sobrepeso, súmale que también te causa mal olor. El aceite se descompone rápidamente causando mala digestión.