Municipios en emergencia por tres proyectos de Brasil

Brasil aprobó la reducción de $us 300 a 150 la cuota de consumo al turista que ingrese a Bolivia a partir de 2016; avanza en la aprobación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para crear zonas de libre comercio en los municipios de Corumbá y Ponta Pora en el estado de Mato Grosso del Sur y alista la instalación de tiendas francas (libres de impuestos) en la frontera.



Las medidas movilizan a los municipios fronterizos de Puerto Suárez y Quijarro, que consideran un ‘atentado’ a su economía la puesta en marcha de las normativas del vecino país.



La Cainco de Puerto Suárez, la COR, los comerciantes, organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS) y autoridades de ambos municipios decidieron unirse y han creado el Comité de Comerciantes de Frontera de la provincia Germán Busch y la Coordinadora de Movimientos Sociales para frenar los proyectos.



Los sectores argumentan que Brasil alienta la creación de los Dutty Free (tiendas libres de impuestos) en las fronteras gemelas de Brasil aprobadas por la Ley Brasileña 12723/12, lo que restará toda competitividad al comercio boliviano, que es la principal actividad de esta región del sudeste del país.



Asimismo, se acelera un proyecto de Ley 533/15, presentado en la Cámara de Diputados de Brasil y que ya fue aprobado por unanimidad, para incentivar el desarrollo de sus fronteras con la creación de zonas francas.



En tal sentido, las autoridades y comerciantes de la provincia Germán Busch y los pueblos fronterizos, si bien consideran que la nación vecina tiene todo el derecho de dictar leyes y proteger su economía, piden al Gobierno boliviano interceder en el asunto para dejar sin efecto las normativas brasileñas.



En caso contrario, plantean modificar el tratado de Roboré suscrito en 1958, exigen crear zonas de libres comercio en Puerto Suárez, Quijarro y Arroyo Concepción, con el objetivo de atraer inversiones nacionales y extranjeras para reactivar sus economías.



Carta a Evo e impacto social

Los sectores enviaron una carta al presidente Evo en la que expresan su temor por los conflictos económicos y sociales que se avecinan y advierten que las leyes brasileñas causarán una disminución del ingreso de divisas de los brasileños al país, además que se contraerá la economía por la reducción de fuentes laborales e inversiones y se acentuará la informalidad.



Rubén Vásquez, representante de los comerciantes, y Juan Pareja Ríos, de la coordinadora de los Movimientos Sociales, expresaron su temor porque la gente se traslade a las tiendas libres de impuestos instaladas en el vecino país, además que cause desempleo en el país.

Se envió un cuestionario al Ministerio de Desarrollo Productivo y al presidente del Senado, pero no respondieron