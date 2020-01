Los productores ven lento el apoyo de insumos de Emapa

22/11/2016



Los $us 80 millones que consiguió el Gobierno, del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, para ayudar a los productores, por medio de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), según los afectados son distribuidoslentamente y no llegan a todos los sectores del agro.



Luis Reyes, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca), explicó que esos recursos no están llegando a los arroceros, que para esta campaña de verano tienen graves problemas para pagar sus deudas y así empezar la siembra.

“Sabemos de la existencia de esos $us 80 millones, pero hasta el momento ninguno de los afiliados a Fenca ha recibido esos recursos” indicó.



Mientras que Vicente Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Maíz, Sorgo y Frejol (Promasar), lamentó que los recursos para el sector sean tan marginales impidiendo un mejor desempeño.



En detalle



A su vez, Isidoro Barrientos, presidente de la Cámara Agropecuaria del Pequeño Productor del Oriente (Cappo), indicó que los productores que tienen problemas de liquidez se están registrando, especialmente en la zona este del departamento.



“Son productores de arroz, maíz y soya los que se han anotado y ahora tienen que esperar y ver si califican para recibir semillas u otro tipo de insumos”, agregó.



A su vez, desde Emapa Santa Cruz indicaron que ya se terminó con la etapa de registro de los productores afectados por la sequía y que ahora se deberá analizar quiénes son los primeros en recibir la ayuda conseguida por el Ejecutivo en EEUU y cuáles carpetas serán descartadas