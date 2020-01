Una aerolínea causa furor con azafatas en bikini

No vuelan pero son parte del staff de VietJet Air, la única línea aérea privada de Vietnam, que ofrece pasajes lowcost. Las tripulantes de cabina recibien a los pasajeros en bikini y hasta los deleitan con un baile el mejor estilo K-Pop, eso sí, luego ellas se quedan en tierra antes del cierre de puertas.



Según destaca el diario Clarín esta acción de marketing que desafía el estricto protocolo de las azafatas asiáticas causó furor en 2012, ahora que celebra sus nuevas rutas internacionales: Ho Chi Minh City - Kuala Lumpur y Ho Chi Minh City – Tainan City, la empresa ha decidido convocar a nuevos pilotos (de A320 y A321) y azafatas (no todas tienen que estar en bikini, pero sí saber bailar) para "poder abastecer la creciente demanda de vuelos". La selección se hará el domingo 17 de abril en Danang, centro de Vietnam.



Mientras que todo indacaría que la idea de las bikinis salió de la mente de algún hombre, la aerolínea es propiedad de la primera mujer vietnamita en convertirse en multimillonaria por sus propios medios, es decir, no por herencia. Nguyen Thi Phuong Thao, de 45 años, es el cerebro detrás de las llamativas campañas que pusieron a VietJet en boca de todo el mundo.

En una entrevista a Bloomberg de la que se hace eco Clarin, Thao confesó: “ "No nos importa que la gente asocie a la aerolínea con una imagen de chicas en bikini. Si esto hace a la gente feliz, entonces nosotros estamos también felices. Sólo me centro en impulsar el crecimiento de la compañía, en cómo incrementar el salario de mis empleados y cómo hacer que mi aerolínea tenga más mercado y sea la número uno”.