Álex Ferrier: “El gobernador saliente no tuvo la hombría para entregarnos el despacho”

Álex Ferrier lleva 20 días en la Gobernación de Beni y denuncia que en varias unidades falta documentación para iniciar las auditorías correspondientes a las gestiones pasadas; además, se adeuda sueldo a los funcionarios.



_¿En qué estado encontró la Gobernación de Beni?

Bueno, estamos trabajando e intentando ordenar la Gobernación debido a la falta total de documentación e información porque, lamentablemente, el gobernador saliente (Carmelo Lens) no tuvo la decencia ni la hombría para entregarnos el despacho.



No hemos encontrado documentación y dejaron las computadoras en blanco, por eso en estas semanas estamos regularizando la información en base a la documentación que nos traen los proveedores, la gente que presta servicios y los consultores que trabajan con la Gobernación.



_¿Qué acciones iniciará para exigir la devolución de información?

El tener cero información y documentación nos está dificultando iniciar la gestión, pero no podemos quedarnos a llorar sobre la leche derramada porque dejaremos que las instancias correspondientes tomen las acciones pertinentes.



El pueblo beniano sabe que las cosas estaban mal manejadas, por eso votó por el cambio, mientras tanto continuamos trabajando y organizando la Gobernación. Por ejemplo, hay gente contratada de manera ilegal, cuando ya había nuevo gobernador.



_¿Cuántos contratos ilegales detectó hasta la fecha?

No puedo dar cifras porque no tengo la documentación total, ya que un día encontramos una documentación diferente. Por ejemplo, la semana pasada hemos encontrado una imprenta de propiedad de la Gobernación que se la estaban robando y la botaron en el Servicio de Caminos porque estaba en una casa particular de un exfuncionario de la Gobernación. La Fiscalía esta investigando.



_Las auditorías a las gestiones pasadas....

Cuando terminemos de reunir la documentación iniciaremos la auditoría, como manda la ley, pero como no sabemos qué contratos hay y las famosas consultorías fantasmas son terribles y muy jugosas. Las auditorías que realizaremos será a todas las gestiones que corresponda y como indique la ley.



_¿A que se refiere con consultorías fantasmas?

El excandidato (Carlos Ernesto Dellien) tenía una consultoría muy jugosas como nadie en Beni, y vamos a obtener toda la documentación para presentarla al pueblo beniano.



_¿Qué unidades son las más afectadas por la falta de documentación?

La Secretaría de Obras Públicas es la más afectada, como también el área de salud, el Sedeges, que tiene deudas, y al personal de Servicios de Caminos se le adeuda entre tres y cuatro meses de sueldo y eso afecta más en esta época cuando se está empezando a arreglar los caminos. No sé cómo la hacían para no pagarles el sueldo a los trabajadores y que no se realicen protestas por esa demora.



En esta situación es muy perjudicial porque tenemos compromisos que asunir; por ejemplo, en el tema vial porque las obras se tienen que licitar y luego hacer los contratos para regiones como Iténez, San Ignacio de Moxos y Santa Ana de Yacuma