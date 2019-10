Patzi monta bicicleta por el 'No' a reelección de Evo

"PatziCletazo", así denomínó el Gobernador de La Paz, Félix Patzi, una caravana de bicicletas que encabezó por el "No" a la reelección del presidente Evo Morales. El pintoresco hecho se registró en la ciudad de El Alto y fue acompañado por varias personas, tanto a pie como en autos.



"No esperaba tanto apoyo de nuestros hermanos en la ciudad de El Alto (...) Muchos a pie, otros en bicicleta, algunos en automóvil. Gracias hermanos y digamos juntos No este 21 de febrero", escribió la autoridad en su cuenta en Twitter.



Explicó que "estamos luchando para que las generaciones jóvenes tengan la posibilidad de surgir como líderes políticos y conduzcan el país con mejor iniciativa", refiriéndose a la continuidad de los primeros mandatarios.



Hermanos, ya empezamos con el #PatziCletazo en #ElAlto en apoyo al #NO para éste #21F // gracias por todo el apoyo pic.twitter.com/whYV9j7xkE— Felix Patzi (@FelixPatzi) enero 9, 2016 n