El Fiscal Guerrero dice ser un padre responsable

El fiscal General, Ramiro Guerrero, aseguró este miércoles que es víctima de "ataques cobardes y canallas", en alusión a la acusación que hizo un dirigente de la oposición sobre un hijo extramatrimonial y anunció que se defenderá de esas acusaciones en las instancias judiciales.



"Soy una persona responsable, una persona que siempre ha cumplido con mis hijos y es un tema personal, pero es nuevamente un ataque cobarde y canalla de alguien que no merece una respuesta, pero si en las instancias judiciales yo responderé", explicó a los periodistas.



Guerrero se refirió a la denuncia del dirigente de la oposición, Luis Ayllón, que reveló que el Fiscal General tuvo un hijo extramatrimonial en 2004, a quien reconoció en 2014, luego de una demanda iniciada por la madre del niño para cobrar asistencia familiar.



Ayllón comparó esa información, con la versión que vincula a la ex pareja del presidente y ex gerente comercial de CAMC, Gabriela Zapata, con el mandatario, sobre un supuesto hijo cuyo certificado de nacido vivo sería falso, según denunció el Fiscal General.



En esa línea, el Fiscal General lamentó que se refieran a temas de su vida privada, tomando en cuenta que proviene de una persona que "más que un currículum tiene un prontuario". A su juicio, Ayllón busca su renuncia para "liberarse de los delitos que ha cometido".



"Lo que quieren es menoscabar la ética, la probidad de este fiscal en esta investigación y en otras que está haciendo y nosotros nos mantenemos siempre en esa línea de trabajo y de conducta que hemos tenido", puntualizó.



Guerrero pidió también "seriedad" al ex presidente y líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jorge Tuto Quiroga, que pidió la renuncia del Fiscal General del Estado porque, a su juicio, desvió la investigación de la empresa CAMC.