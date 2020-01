Policía rechaza hipótesis de fiscal en el caso Illanes

La Policía Boliviana considera "apresurada e irresponsable" la hipótesis del fiscal Erland Almanza, dentro de la investigación del asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes. El profesional afirmó que el excomandante de esa institución en La Paz o dio la orden de repliegue a los uniformados que estaban en Panduro.



"Dicha aseveración infundada y temeraria carece de asidero legal más aun cuando la investigación penal continúa en su etapa preparatoria conforme lo establece el Código de Procedimiento Penal", detalla un comunicado del Comandante de la Policía Boliviana, Rino Salazar.



Agrega que "la Policía Boliviana contribuyó a frustrar los afanes sediciosos del sector minero cooperativista que no solamente tenía la intención de bloquear carreteras sino de realizar actos sediciosos como la toma de la ciudad de La Paz, minas estatales y además del penal de San Pedro".



El excomandante departamental de la Policía, coronel José Aranibar, es procesado por incumplimiento de deberes y deberá declarar en las próximas horas. Existió un pedido de Illanes para que desmovilizara a los uniformados de Panduro.



"El excomandante Aranibar cumplió con sus funciones operativo policiales en el marco normativo legal y técnico (...) El Ministerio Público hasta la fecha no individualizó a los responsables y tampoco mostró avances para esclarecer y sancionar estos delitos", asegura el Comando del verde olivo.