Tres latinos, brutalmente asesinados en España

Tres latinoamericanos, dos mujeres y un hombre, fueron brutalmente asesinados en un bufete de abogados en Madrid, informó este jueves la policía española, precisando que los investigadores barajan de momento "todas las hipótesis".



La venganza o un ajuste de cuentas son las principales hipótesis que contempla la Policía española tras el triple asesinato ocurrido ayer en un despacho de Madrid regentado por un abogado peruano.



Los agentes, que hoy continúan tomando declaración a posibles testigos, sospechan que fueron varios los autores del crimen y que buscaban al propietario del bufete, identificado como Víctor Joel S.C., un abogado peruano que fue fiscal en su país, donde llevó causas de secuestros y tráfico de drogas.



En Madrid se dedica a asuntos de extranjería en el popular barrio madrileño de Useras, donde reside una importante población de inmigrantes latinoamericanos y asiáticos.



A última hora de la tarde del miércoles, los servicios de emergencia fueron alertados por teléfono de un incendio en un despacho de abogados en Usera, barrio de fuerte inmigración latinoamericana y asiática en el sur de la capital.



"Cuando llegan los bomberos y sofocan el fuego se dan cuenta de que hay tres cadáveres que no eran víctimas del incendio, sino que habían fallecido momentos antes por una muerte violenta", explicó a la AFP una portavoz de la policía madrileña.



"Había dos mujeres y un hombre. Una mujer estaba degollada, la otra mujer había muerto víctima de fuertes golpes en la cabeza y el varón tenía un hachazo en la cabeza", precisó.



Según la misma fuente, "eran latinoamericanos los tres pero no se sabe concretamente de qué país" dado que cuando fueron hallados iban indocumentados. "El hombre ronda los 40 años y ellas estaban entre los 30 o 35 años", añadió.



Todo parece indicar que se trataría de dos empleadas y un cliente del bufete, señaló la fuente sin poder precisar a quién pertenece el despacho.



"Era un bufete que tramitaba temas de extranjería y altas de seguridad social para negocios de la zona", se limitó a decir.



Según medios españoles, se trata del despacho Abogados Euroasia y estaría regentado por un exfiscal peruano -cuya identidad no fue divulgada- que había llevado en su país casos de secuestros y tráfico de drogas.



"Hipótesis se barajan todas, los investigadores no han descartado todavía cualquier posibilidad", afirmó la portavoz.