Se inclinan por un perfil femenino para defensor

La prioridad es lograr el cambio de género en el mando de la Defensoría del Pueblo. El aparato político y sectores sociales coinciden en que se debe insistir en una mujer como defensora. En ese afán, el Movimiento Al Socialismo (MAS) le puso un ingrediente extra: quieren que la dama tenga trayectoria sindical y que sea de origen indígena, aspecto que la oposición no impulsa, ya que prefiere una defensora con carrera profesional y con experiencia en derechos humanos.



Su posición es personal y aclaró que esta situación no se abordó en reuniones de la bancada oficialista. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, expresó su inclinación para que una mujer sea la próxima defensora del pueblo. “Quisiera una mujer de defensora, en serio, es una posición personal, pero creo que se debe priorizar a una mujer en este cargo”, alentó.



Su correligionaria Sonia Brito, también como posición personal, se inclinó por una mujer como defensora. “(La elección) sería un homenaje para Ana María Romero de Campero (+), esa mujer valiente que luchó por los derechos humanos de nuestro país”, enfatizó.



Las postulaciones

Hasta el 18 de abril se recibirán las postulaciones al cargo. Desde el 19 se abrirán los sobres y luego se procederá a las inhabilitaciones y rondas de entrevistas. Hasta el viernes, 18 personas presentaron sus documentos. La comisión mixta de Constitución decidió trabajar en fin de semana para la recepción de postulaciones.



El exdefensor del pueblo Waldo Albarracín votó por una mujer en el cargo. Dijo que el perfil femenino puede garantizar independencia y destacó la experiencia de María Galindo, activista feminista. “Soy partidario de que una mujer sea la defensora del pueblo, estamos en un proceso donde se busca la igualdad de género y creo que en este cargo debe haber esta igualdad”, consideró.



El dirigente campesino Rodolfo Machaca impulsó el perfil de una mujer indígena-campesina para el cargo de defensora. Dijo que el puesto debe ser ocupado por alguien que conoce de la vida sindical.



“Nosotros, como sector campesino, impulsamos una candidatura campesina, alguien que conozca la vida del campesino, entonces, sea mujer o varón, debe ser alguien de perfil campesino”, dijo Machaca.

El viernes, el exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) Simeón Jaliri presentó su postulación al cargo. Él fue el representante de los campesinos en la matriz obrera y está vinculado en casos de corrupción del Fondo Indígena.



Un nombre que surgió en esferas del MAS fue la de Silvia Lazarte, expresidenta de la Asamblea Constituyente y exdirigente campesina en Chapare. Ella, en contacto con este medio, negó su postulación y se inclinó por una mujer para el cargo. “Yo no quiero ser defensora del pueblo, ni lo pensé (...) me gustaría tener un defensor que realmente defienda a sectores vulnerados y no haga política, y mejor si es una mujer indígena”, pidió.



La reglamentación para llegar al cargo autoriza la militancia política y prohíbe postulaciones de personas que hayan sido autoridades designadas en los últimos cinco años. No así, habilita a exautoridades que fueron electas por voto.



El presidente de la comisión mixta, senador Milton Barón, detalló que el 19 de abril se iniciará con la apertura de los sobres de los aspirantes y se procederá con la calificación y selección de las personas que cumplan con los requisitos. Añadió que hasta el 7 de mayo se contará con el informe final y se lo remitirá para que el pleno de la Asamblea Legislativo proceda a la elección.



Los postulantes

La oposición tiene una visión similar al MAS, pero prefiere que la elegida tenga trayectoria profesional y en derechos humanos. Eso, dijeron los opositores, no va en contra de un perfil indígena-campesino.

Hasta ayer, la Comisión Mixta recibió 26 postulaciones, de las cuales 10 son mujeres y el resto son varones. En la lista figura el cruceño Eduardo Ayllón Gumiel; 13 aspirantes son de La Paz, seis de Oruro, tres de Chuquisaca, uno de Potosí, otro tanto de Cochabamba, similar número de Potosí y otro de Tarija.



Entre los candidatos están Cristóbal Condonero Cano, María René Galindo Nedder, Hugo Segaline Morillas, Eusebio Tapia Aruni, Ana María Vargas Benito, Simeón Jaliri Mamani, Marco Antonio Prado, Edwin Lino Armata Balcázar, Edwin Villca Soliz, Javier Ticona Martínez, Domitila Conde Guarachi, Ramber Orlando Baina Cruz, Florencia Laruta Flores, Marcos E. Tapia Illatarco, José H. León Magne, Silvia G. Salame Farjat y Ana Virginia Rescala Nemtala.



Se anotó Dionisio Tarqui Triguero, Lucy Guadalupe Mena Orozco, Julio Jalire Canaza, Ramiro Félix Llanos Moscoso, Cyrborg Kanashiro Bronnkss, Jhosselyn Britha Fernández Cabrera y Ramiro L. Iquise Pally. El plazo para las inscripciones termina mañana.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó ayer que atenderá hasta el mediodía de hoy para la extensión del certificado de no militancia a los postulantes