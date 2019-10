Envían a Cusi a cobrarle perjuicios a San Pedro

El abogado del exministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, envió al magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, a cobrarle a "San Pedro" los 10 millones de dólares que exigió por los daños y perjuicios sufridos al revelarse la enfermedad que padece.



"La juez ha determinado que mi cliente se disculpe y él lo ha hecho y eso vamos a demostrar. El señor (ex) ministro no era médico del señor Gualberto Cusi. Ese es el tema y no hay ningún inconveniente y, si quiere, que le vaya a cobrar los 10 millones (de dólares) a San Pedro, afirmó el abogado Jorge Borda.



El jurista detalló que la demanda interpuesta por el tribuno podría extinguirse y quedar en la nada, al recordar que Calvimontes se disculpó públicamente de Cusi, por lo que no habría fundamento para procesarlo.



"En audiencia se ha determinado que con la retractación que mi cliente ha realizado se extingue la demanda, se ha retractado, ha pedido disculpas y el caso se va a extinguir, no hay inconveniente y eso ha quedado en nada", enfatizó la defensa del exministro.