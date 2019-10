Entel reporta ingresos por Bs 4.080 millones

La telefónica estatal?Entel registró ingresos por Bs 4.080 millones el año pasado, un 8% más que en 2013, según revela en su informe de gestión 2014, publicado ayer en el diario EL DEBER. Las utilidades sumaron Bs 891 millones.



En una separata de cuatro páginas, la empresa destaca que desde la nacionalización los ingresos se duplicaron, lo que permitió la instalación de radiobases, por lo que ahora cuentan con 2.864 en todo el territorio nacional. Asimismo, alcanzan los 7.205 kilómetros de fibra óptica.



Las inversiones alcanzan los $us 257 millones, un 142,5% más que en 2013.?El destino de los recursos contempló $us 3,9 millones para el Rally?Dakar 2014, que posibilitó la comunicación en cinco poblaciones de Oruro y Potosí. Así como $us 5,9 millones para la Cumbre del G77+China.



Entre las medidas de impacto social, Entel resalta la reducción de la tarifa para llamadas desde móviles prepago de Bs 1,50 a 1,20 y el servicio de internet de Bs 230 a 195 por 1 Mbps