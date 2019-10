Los dos supervivientes del caso Rózsa se inculpan

El caso Rózsa dio un giro de 180 grados. Los imputados Mario Tadic y Elöd Tóásó, supervivientes a las balas durante la intervención al hotel Las Américas la madrugada del 16 de abril de 2009, se inculparán y al igual que Juan Kudelka, también imputado, comparecerán hoy ante el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz. Se realizarán dos audiencias, la primera a las 11:00 y la segunda a las 11:50, en la que los tres procesados se declararán culpables y se someterán a un proceso abreviado que los lleve a obtener una pena de 6 años y nueve meses, en el caso de Kudelka; y entre siete y ocho años para Tadic y Tóásó.



El presidente del tribunal, Sixto Fernández, confirmó ayer a EL DEBER, que a partir de las 11:00 de hoy se realizarán las audiencias donde reconocerán ser culpables Kudelka, Tadic y Tóásó. “Así se ha procesado, es un tema que ya es público, efectivamente los tres están citados y se someterán a procesos abreviados”, dijo Fernández.

El fiscal asignado al caso, Sergio Céspedes, no quiso confirmar la presencia de los dos sobrevivientes. “De lo que conozco oficialmente es de Kudelka, habría que analizar si los otros dos implicados llegan a un acuerdo”, manifestó.



Otra alta fuente de la Fiscalía paceña que pidió no ser identificada señaló que Tadic y Tóásó habían aceptado el acuerdo, y que se iban a someter a un proceso abreviado.

Los sobrevivientes han logrado ‘tejer’ un acuerdo conjunto, como lo señaló el abogado de Tadic, Gerardo Prado, que no quiso confirmar la hora de la audiencia, pero sí reconoció que hace algunas semanas se comenzó con las negociaciones y reuniones.



Extraoficialmente se supo que la gente del Ministerio de Gobierno y de la Fiscalía se reunió el fin de semana con Tadic y Tóásó en el penal paceño de San Pedro. Incluso se indicó que ayer por la mañana se llevó adelante otro encuentro en la cárcel, donde se habrían definido los últimos detalles.



Céspedes fue contundente al celebrar la conquista de la parte acusadora con esta acción. “El hecho de someterse a un procedimiento abreviado prácticamente significa acortar el juicio oral. No cambian los hechos por los que se los acusó, más bien es una prueba de la existencia del hecho, de su participación, es una admisión de culpabilidad”, dijo.

Para el representante del Ministerio Público, no hay duda de que los hechos de terrorismo y de alzamiento armado existieron. “Eso es lo que significa la admisión, porque indefectiblemente se dictará una sentencia condenatoria”, manifestó el fiscal.



Siete años para Kudelka

Asimismo, el fiscal Céspedes manifestó que los ocho años de cárcel que se le dieron a Ignacio Villa Vargas, alias ‘El Viejo’, que fue el primer procesado en someterse a un proceso abreviado, no son una referencia, porque “cada imputado tiene su participación específica. Por ejemplo, unos operaron y participaron en otros lugares. Hay acusados que tienen participación en Beni. Ese inculpado no tiene la misma responsabilidad que aquellos que trabajaron en Santa Cruz. Algunos reclutaron, otros obtuvieron armas. Depende de lo que hicieron”.



Cuando se le consultó sobre Kudelka, el fiscal dijo que este procesado negoció una pena de siete años, vale decir, un año menos que ‘El Viejo’. Sin embargo, gente cercana al sindicado, reveló ayer que sería condenado a seis años y nueve meses.



“Sabemos todos que él tiene participación en complicidad por la logística que se realizaba y que apoyaba al grupo armado, aunque era mayormente el enviado de Branko Marinkovic. Su acusación es por terrorismo y alzamiento armado”, apuntó Céspedes.



Catherine Rabczuk Bru, esposa de Juan Kudelka, a través de un comunicado que colocó en el Facebook, explicó las razones por las que su esposo resultó implicado y decidió abreviar su proceso.



“Mi esposo Juan Kudelka cometió un error, ya que uno de los propietarios y jefes de la empresa donde trabajó 14 años, le pidió que entregue un dinero a un profesional conocido en el medio. Este profesional sacó del sobre una parte del dinero y le pidió a Juan que el saldo lo entregue a un periodista de nombre Germán, quien resultó ser Eduardo Rózsa Flores y no un periodista Germán como le habían dicho”, señala.



Luego continúa: “Por este error involuntario Juan está tramitando un procedimiento abreviado con la comisión de fiscales... Un error involuntario, sí, porque Juan nunca supo sobre las actividades de Eduardo Rózsa en Bolivia”.



Sin cuatro para el lunes

El lunes de la siguiente semana se debe reiniciar el juicio por supuesto terrorismo en la capital cruceña. Si los procedimientos abreviados que se sustanciarán hoy en la sede de Gobierno no tienen mayores contratiempos, las audiencias se reestablecerán con cuatro procesados menos.



Vargas, Kudelka, Tadic y Tóásó pasarán a ser sentenciados y comenzarán a cumplir sus condenas. Dicen que se vienen más acuerdos