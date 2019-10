Familia 'sorprendida' por los dichos de Evo Morales

"Sorprendida y amedrentada", así se dice la familia de Gabriela Zapata, tras las últimas afirmaciones de Evo Morales. Ratifican el plazo de 48 horas para contar su verdad, aunque hasta después del medio día podrían haber novedades, según Pilar Guzmán, la tía de la empresaria, quien fue la primera en decir que el hijo del presidente está vivo.



"Preocupación no, tal vez sorpresa, pero preocupación no. Ahora después de estas aseveraciones (del presidente) yo tengo que hablar con ella (Gabriela Zapata, porque ella tiene que decidir que vamos a hacer. Se ha quedado en un plazo de 48 horas para ver, analizar que es lo que tenemos que hacer", aseveró a EL DEBER la familiar.



Conoce más: Evo promete encargarse del hijo que tuvo con Zapata



Agregó que "yo creo que sí (nos causa molestia y desagrado). En su momento se van a enterara de toda la verdad, porque a la larga o a la corta igualito va a salir, sea yo o por otra vía ustedes se van a enterar de la verdad".



Dijo que después del almuerzo intentarán conversar con Zapata para ver el camino que tomar. "Están viniendo en mi casa no se a qué, pero no tengo temor (...) Ayer vinieron, no saben si eran periodistas o no sé quienes. Somos como cualquier ciudadano de a pie, siento que me están queriendo amedrentar o arrinconar", explicó Guzmán.



Lea también: Zapata movió más de 10.000 dólares y alistaba viaje



Ella, la primera en decir que el menor está con vida, explicó que Zapata está preocupada por "sus hijos" y dejó de comer alimentos sólidos. Sin embargo ratificó que está fortalecida y que contará en su momento dirá todo lo sucedido.



"Me dijo que se siente con más fuerza. Ella no pensaba huir, siempre dijo que daría la cara, tenía tiempo para salir del país, pero no lo hizo. Tal vez la preocupación por sus hijos, está tomando solo líquido", reveló la familiar..



Puedes ver: Valverde ve que denuncia golpeó honestidad de Evo



Esta mañana el presidente Evo Morales señaló que "yo quiero que me presenten, quiero conocerlo, quiero hacerme cargo de él y cuidarlo (...) Si no aparece el niño, tengo la obligación de acudir al juez del menor para que se investigue".



Audio de la entrevista de EL DEBER a la tía de Zapata:,