Los cotoqueños reviven las tradiciones cruceñas

El sol abrasador no fue un obstáculo para que más de un centenar de personas participen en la caminata de la XIV versión del Día de la Tradición de Cotoca, la cual partió desde el primer anillo del monumento a las artesanas hasta la plaza principal. El espectáculo estuvo adornado con carrozas alegóricas tiradas por caballos con sus respectivas reinas, acompañadas por estudiantes y mujeres mayores que danzaban al son de las tamboritas, bajo la celosa protección de los jinetes.



En la plaza principal, después de la presentación artística del Camba mexicano, el Camba largo, ballets folclóricos y cantantes del programa Yo me llamo, se revivieron los juegos populares, como el palo ensebao, el trompo, el enchoque, la tarasca y el pejichi.



Dura reflexión

La presidenta del Comité Cívico de Cotoca, Irene Pérez; el presidente del Concejo Municipal, Raúl Alvis, y la subgobernadora de la provincia Andrés Ibáñez, Mirtha Elena Siles, coincidieron en resaltar que en Cotoca todavía se conservan las tradiciones cruceñas en los dichos populares y en las comidas típicas. Instaron a no dejarse influir por la tecnología para no perder los valores