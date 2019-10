Gobierno asegura muerte del 'agresor' de Kemel Aid

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, confirmó la muerte de Ghilmar Luke Quenta, agresor de Kemel Aid, que también falleció luego de intentar socorrer a la novia del sujeto, María Vargas, en el momento que era víctima de violencia por parte de su pareja.



"Se le ha sacado fotografías, se le ha sacado las huellas y se ha llegado a la conclusión de que es el señor Luque Quenta quien murió, a pesar de la oposición de la familia que impedía que las autoridades y la prensa pudieran ingresar", sostuvo la autoridad en entrevista con Red Uno.



Explicó que "el señor Luque no ha muerto en un accidente de tránsito, hemos hecho la revisión. Hemos sabido a través del hospital que él a sufrido un traumatismo cráneo encefálico que le ha producido la muerte".



Garantizó además todo el respaldo jurídico para el hijo de la víctima, ante la posibilidad de una denuncia por intento de robo presentada por el agresor. "Estamos verificando si existe la denuncia por robo, eso sería gravísimo y el equipo que hemos conformado estará designado a defender al hijo del señor Kemel Aid", explicó.



Resaltó la labor del ciudadano. "Era un ciudadano modelo, porque intervino en auxilio arriesgando su propia vida. Rescatamos esa actitud de ese ciudadano valiente (...) Se convirtió en una especie de héroe por la ayuda que dio al prójimo", destacó.



Finalmente confirmó que "era una preocupación muy grande, en sentido que se hubiera enterrado y era un cajón vacío, ya que el médico no informó sobre su deceso, debido a que el médico no informó sobre su muerte".



Ambos perdieron la vida por golpes en la cabeza, al caer de las gradas de los baños de la plaza Abaroa el pasado seis de julio, cuando Kemel y su hijo escucharon que una mujer era víctima de violencia y salieron en su defensa.