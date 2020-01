Miss Universo: "Me gustan los hombres"

Luego de que varios medios internacionales especularan sobre la sexualidad de la Miss Universo, Iris Mittenaere, ella decidió hablar y contar su verdad.

En una entrevista realizada por el programa Un nuevo día, de Telemundo, Iris conversó sobre diversos temas, entre ellos su sexualidad. La francesa había sido relacionada con su amiga y Miss Francia 2015, Camille Cerf, debido a varias publicaciones en el Instagram de ambas, donde se las veía muy unidas y afectuosas.

Plus qu'une amie, c'est une troisième sœur que l'aventure Miss France m'a offerte �� @camillecerf #missfrance #croisieresdefrance Una foto publicada por Iris Mittenaere |Miss Universe (@irismittenaeremf) el 3 de Feb de 2016 a la(s) 12:41 PST

Ante la pregunta de su supuesta homosexualidad, Iris dijo que "Ella (Camille) es mi mejor amiga, realmente la amo, pero no estoy enamorada de ella. Yo tengo mi novio, pero la quiero a ella. No me importa si dicen que me gustan hombres o mujeres, pero en este caso: me gustan los hombres".

Recordar que medios internacionales, como Pure People, afirmaron que Ia actual Miss Universo mantiene una relación con un joven de nombre Matthieu Declercq, un apuesto dentista de 25 años, que estuvo en la gala de coronación de Iris, el domingo 29 de enero en Manila, Filipinas.

She did it !! ❤������������ Surréaliste !!!!! Sur le toit de l'univers !!!!! #france #missuniverse #picoftheday # Una foto publicada por Matthieu Declercq (@kokomat) el 29 de Ene de 2017 a la(s) 8:11 PST

Mira el video de la entrevista: