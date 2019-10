Roban expediente en el Palacio de Justicia sobre un caso de corrupción

El juez Erwin Jiménez denunció que un desconocido robó la semana pasada un expediente del Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal ubicado en el Palacio de Justicia. El documento correspondía a un caso de corrupción seguido contra un juez en Concepción y un abogado de esta ciudad.



“Para este martes se tenía programada una audiencia de aplicación de medidas cautelares, pero no podrá realizarse porque no tenemos los antecedentes, no tenemos las notificaciones a las partes procesales y el retraso es evidente”, denunció Jiménez, en una entrevista en el canal Unitel.



El juez explicó que el proceso no se detiene, hay documentos que poseen las partes procesales y ya se repuso parte del expediente. Además se dio parte al Concejo de la Magistratura y al Ministerio Público.



El sospechoso accedió al documento con el carné de otra persona y quedó filmado por las cámaras de seguridad del edificio cuando ingresaba a un baño público para esconder el documento debajo de su ropa.



“El ladrón del expediente será sometido a un proceso penal, ya existe una denuncia en su contra ante la Felcc por el robo de expedientes y ocultar su identidad”, dijo.