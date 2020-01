Modelo con celulitis da lección a los estereotipos de la moda

Charli Howard, es una modelo británica de 26 años que busca revolucionar la imagen de la moda conocida en la actualidad. Esa en la que las mujeres se ven perfectas en las fotografías, hecho que esta fuera de la realidad de muchas.

"¿Cuántas campañas de moda puedes decir que no han sido retocadas?", publicó Howard, en su cuenta de instagram, junto con una foto que hace parte a su campaña como imagen de la casa española Desigual.

How many fashion campaigns can you say HAVEN'T been retouched? ���� me for @desigual ❤️ @musecurve @musemodelsnyc Una publicación compartida de Charli Howard (@charlihoward) el 17 de May de 2017 a la(s) 9:26 PDT

En esta campaña, han usado las capturas de la modelo y no han retocado ninguna fotografía para apoyar la teoría de Charli, al mostrar las mujeres reales y que tienen imperfecciones, como ella que tiene celulitis.

"Belleza no es solo entrar en la talla cero. La diversidad es la llave para cambiar eso. Me niego a sentirme avergonzada y decepcionada por no alcanzar sus ridículos e inalcanzables estándares de belleza, mientras ustedes se sientan frente a una mesa todo el día, engullendo galletas y pasteles criticándome a mí y a mis amigas por nuestra apariencia", escribió.

"Sé que la idea de la delgadez puede a menudo parecer la puerta hacia una vida más fabulosa, exótica y realizada (así es como se vende en revistas y en los medios de comunicación), pero la realidad es muy diferente. Estás enmascarando las inseguridades o problemas subyacentes", concluyo en su publicación de instagram.