5 cosas de tu casa que pueden enfermarte

No olvides cambiar regularmente la almohada

La almohada puede contener bichos, suciedad, ácaros del polvo, etc. En este sentido, es importante cambiarla frecuentemente. Además se va empapando de sudor, grasa e incluso células muertas de nuestra piel que, aunque a simple vista no pueden verse, pueden llegar a provocarnos acné?.

Entonces, ¿cada cuánto deberíamos reemplazar nuestra almohada? Al parecer, lo adecuado para nuestra salud es no dormir más de seis meses con la misma. Sin embargo, una buena opción para no tener que comprar almohadas cada seis meses es meterla en la la secadora durante media hora y, de esta manera se consigue eliminar los gérmenes que se hayan acumulado?