El mundo está cerca de erradicar la poliomelitis

Nunca antes el mundo estuvo en un contexto más propicio para poder erradicar de la faz de la tierra el terrible flagelo del virus de la poliomelitis y, si bien quedan enormes retos por solventar, cada vez se vislumbra con más claridad la posibilidad de conseguirlo.



"En el contexto actual no es un sueño hablar de que el objetivo de eliminar el virus es alcanzable en 2018. Estoy siendo optimista pero nunca antes habíamos estado en una situación tan propicia", dijo en una entrevista con Efe, Joël Calmet, director de Comunicación médica de la farmacéutica Sanofi Pasteur, mayor productor mundial de la vacuna inactivada contra la polio (IPV).



"Si a mediados de 2016 no hay más casos de polio salvaje, no es un sueño poder decir que tenemos la oportunidad real de conseguir el objetivo de acabar con la polio", agregó Calmet. Una opinión optimista que comparte Olivier Rosenbauer, portavoz de la Iniciativa Global para la Erradicación de la Polio.



Pero este entusiasmo es contenido, dado que para que el hito se cumpla quedan muchas y difíciles variables por resolver.



Las dos más importantes son seguir luchando para erradicar el virus en los dos únicos países del mundo en que la polio aún es endémica, Afganistán y Pakistán; y evitar que en lugares con bajos niveles de inmunización surjan brotes importados o derivados de la vacuna.



Con respecto al combate contra la enfermedad en Pakistán y Afganistán, la primera buena noticia es el ejemplo de Nigeria, un país incluido en la lista de naciones endémicas hasta el año pasado y que en lo que va de 2015 no ha registrado ningún caso.



Nigeria, igual que Afganistán y Pakistán, es un enorme país con un grave problema de inseguridad y de terrorismo, escollo que no le ha impedido acabar aparentemente con la enfermedad.



La OMS aún debe certificar de forma oficial este hito y poder así nombrar al continente africano "libre de polio".



En el último año ambos países han hecho grandes avances:Afganistán ha contabilizado sólo 8 casos, y Pakistán 32 -un descenso del 83 % con respecto a 2014- una caída récord si se tiene en cuenta que en ambos países los equipos médicos son atacados por insurgentes.



"Es verdad que los dos países afrontan un enorme problema de inseguridad, especialmente con los talibanes. Por eso es encomiable que haya hasta 200.000 trabajadores de salud voluntarios en Pakistán que estén realizando las campañas de vacunación", indicó Rosenbauer.



No obstante, Rosenbauer está más preocupado por la logística de vacunar a 35 millones de niños en Pakistán y 6 en Afganistán que por la inseguridad, y por evitar que el virus se "exporte" a otros países y surjan brotes derivados.



¿Qué es la poliomelitis?



La polio es una enfermedad infecciosa potencialmente mortal que afecta sobre todo a niños menores de 5 años.



El virus se transmite a través de comida o agua contaminada ingerida por el menor, se multiplica en el intestino, y desde ahí invade el sistema nervioso central y puede causar parálisis parcial o total en unas pocas horas.



Una de cada 200 infecciones acaba en parálisis irreversible -normalmente de las piernas- y entre los paralizados, entre un 5 y un 10 por ciento mueren al dejar de funcionar los músculos de los pulmones.

Como no hay tratamiento, solo hay un arma: la vacunación.



En 1988 la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en marcha la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio y desde entonces su incidencia se ha reducido en un 99 por ciento, al pasar de unos 350.000 casos al año, a medio centenar en 2015.



En mayo del 2013 la OMS aprobó el Plan Estratégico de Erradicación de la Polio, cuyo principal objetivo es que todos los países en el mundo introduzcan en sus programas regulares de vacunación una dosis de IPV, que complementa las dos dosis previas de la OPV, la vacuna oral, usada con exclusividad hasta la fecha por la gran mayoría de los países en desarrollo.



El objetivo de la OMS es la introducción de la IPV antes de finales del 2015, para poder acabar con la enfermedad en 2018.



Este proceso de introducción está en marcha y, aunque parece que no podrá concluirse en 2015, se fijó la fecha de 2016.

La vacuna inactivada (IPV) multiplica la inmunización y por tanto complementa de manera considerable la efectividad de la OPV, que contiene el virus vivo atenuado.



El otro gran problema para erradicar el virus es evitar y lidiar con brotes surgidos en lugares con problemas de saneamiento y con una débil inmunización de la población infantil, que contrae el virus a través de los excrementos de niños que han sido inmunizados con la OPV.

En las últimas semanas han surgido brotes en Madagascar (9 casos de parálisis), Mali (1), y Ucrania (2).



Como por cada caso de parálisis se considera que hay 200 infecciones, estos brotes son observados con gran preocupación.

"El que más nos preocupa es el de Mali, porque puede haber provenido de los países vecinos, pero Mali es un país que en el pasado ya logró superar brotes, por lo que somos optimistas", concluyó Calmet.