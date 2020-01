Muere Arthur Hiller, director de Love Story

"Amar significa no tener que decir nunca lo siento". Si a pesar de esta frase, ridícula como pocas, Love Story (1970) se mantiene en pie como drama sentimental -repleto de ese romanticismo tan de novela rosa- es gracias a la pericia de un director como Arthur Hiller, un cineasta que nunca se dio aires de autor, probablemente porque era consciente que no tenía un talento genial, pero que sí sabía hacer bien su trabajo, ser solvente y todo ello con buenos modos.



El canadiense falleció este miércoles en Los Ángeles a los 92 años según ha anunciado la Academia de Hollywood, institución que presidió de 1993 a 1997. Entre otros honores, Hiller recibió en 2001 el Premio Humanitario Jean Hersholt, el trofeo que se entregaba dentro de la ceremonia de los Oscar.



"Hay que conseguir que la gente no solo vea las películas con los ojos, sino también con el corazón", dijo en 2001, cuando presentó El ídolo, su aburrido biopic sobre la estrella del béisbol Babe Ruth. Acerca de su título más popular, Love Story, aseguraba: "Solo pensaba que estaba rodando una pequeña y buena película. En cambio, con El hombre de La Mancha creí que había hecho un maravilloso musical hasta que se estrenó".



Para el cineasta, el éxito de este drama romántico radicaba en que "es una historia que puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier época. Chica ama a chico y chico ama a chica. Algo se interpone y los separa. Como ocurre con Romeo y Julieta". En Love Story, que describe un amor de una pareja de distintas clases sociales, matrimonio que lucha contra todo lo que le rodea para salir adelante hasta que la muerte se cruza en su camino, junto a sus protagonistas Ali MacGraw y Ryan O"Neal, y dos veteranos de peso como John Marley y Ray Milland, debutó en el cine el entonces un joven de 23 años Tommy Lee Jones.