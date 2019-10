Bolivia aumentó valor de exportaciones a China

Bolivia aumentó el valor de exportaciones a China de 305 millones de dólares en 2013 a 426 millones en 2014, según un informe divulgado este viernes por la Comunidad Andina de Naciones (CAN).



A pesar del incremento, el país está lejos de los otros miembros del organismo, especialmente Perú y Colombia, que suman más del 90% del intercambio comercial con el gigante asiático.



Perú fue el principal exportador a China en 2014 con el 50,5% del total de los envíos de la CAN, seguido de Colombia con un 42,5%, Ecuador un 3,8%, y Bolivia con el 3,2%, señala el documento.



Estas ventas generaron 13.229 millones de dólares, de las cuales 426 millones de dólares llegaron al país.



En 2014, los principales productos que exportó Bolivia a China son minerales y concentrados de zinc (27,5%), plata (24,5%), estaño en bruto y sin alear (18,4%), cobre (9%) y plomo (5,4%).



Importaciones



Las importaciones a China también aumentaron, de 1.254 millones de dólares en 2013 a 1.807 millones en 2015.



Lo que más se importó fueron helicópteros (3,3%), motocicletas y velocípedos (2,4%), maquinas y aparatos para la industria azucarera (2,4%), maquinas de sondeo y perforación (2,4%), teléfonos celulares y otras redes inalámbricas (1,9%).



Panorama de la CAN



El intercambio comercial entre los cuatro países de la CAN y China aumentó un 6,5 % en 2014 respecto al año anterior.



El intercambio comercial entre el bloque andino y el gigante asiático ha experimentado una recuperación, luego de la caída sufrida en 2009 debido a la crisis internacional, indicó el organismo.



Puedes leer el informe completo AQUÍ