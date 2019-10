Gonzales siente 'asco' por corruptos y pide sanción

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, dijo sentir "asco" por los corruptos y exigió penas severas de cárcel para las personas que atentan contra la economía del Estado, defraudando dinero.



"Yo personalmente siento un asco muy particular por la corrupción, los corruptos me dan asco, no los tolero en mi entorno y quiero verlos en la cárcel, pero para que se sepa quien es el corrupto, tiene que hacerse el debido proceso", manifestó la autoridad.



Explicó que similar sentimiento existe en el presidente Evo Morales y aseguró que la lucha contra la corrupción en el Gobierno no es por encargo de la oposición política en el país, sino porque existe la voluntad desde el Gobierno para erradicar este mal.



"No es que nosotros estamos reaccionando porque la oposición nos diga o nos muestre el camino. De que hay corrupción, hay pues, nadie ha dicho que no hay corrupción, nadie quiere tapar el sol con un dedo, hay, solo que antes no se sancionaba



El mismo titular informó en la víspera que los senadores del MAS, Felipa Merino y Jorge Choque, involucrados en el caso Fondo Indígena, fueron derivados a la comisión de ética para que se analice su situación frente a las acusaciones que afrontan.