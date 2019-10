Tras 37 años en el poder y Obiang habla de seguir

El Jefe de Estado de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, investido este viernes para un nuevo mandato de 7 años, aseguró hoy que el pueblo ecuatoguineano apostó en las últimas elecciones presidenciales por la continuidad de la paz y la estabilidad.



Rodeado de varios presidentes y primeros ministros africanos, Obiang, que acumula 37 años en el poder, dijo que los electores "han apoyado masivamente" su candidatura, que recibió el 93 por ciento de los votos.



"La continuidad de la paz, estabilidad política, desarrollo económico y social que conoce nuestro país no debe interrumpirse", advirtió Obiang, quien añadió que "si la máquina no está estropeada ¿para qué arreglarla?".



En su discurso el presidente de Guinea Ecuatorial sostuvo que la confianza de su pueblo en su "humilde persona" se ha reflejado con la "abrumadora mayoría de los votos emitidos a favor de mi candidatura en un 93 por ciento de los votos emitidos".



"Soy el presidente de la república y de toda la nación ecuatoguineana, y como tal, mi deber y obligación es defender y servir al pueblo, proteger la unidad nacional, su integridad territorial y promover el bienestar de todos los ciudadanos", recordó Obiang.



El mandatario que más tiempo lleva en el poder en África afirmó en su discurso que "el ambiente de paz" en estas elecciones conlleva "un mensaje claro a los detractores de nuestra democracia que intentan utilizar medios antidemocráticos y violentos" A su juicio, la "sabiduría y madurez política" del pueblo de Guinea Ecuatorial "está por encima de estas prácticas insidiosas que intentan sembrar la inestabilidad y el desorden".



Indicó que, "los próximos siete años constituyen una etapa crucial de nuestro proceso de desarrollo, porque debemos consolidar el estado emergente de Guinea Ecuatorial en todos los sentidos".



Obiang, terminó su discurso dando prioridad las relaciones de cooperación con los países africanos "a fin de robustecer la unidad de criterios que emanan de la Carta de Unión Africana, para contribuir al equilibrio mundial, a la lucha contra la pobreza, el terrorismo y las inestabilidades".



Obiang, que cumplirá el próximo 5 de junio 74 años, ganó con 93,95% de los votos las cuartas elecciones presidenciales pluripartidistas del pasado 24 de abril, en la que la oposición no concurrió y le acusó de falta de voluntad para organizar unas elecciones creíbles.



Obiang llegó al poder en la pequeña excolonia española de África Occidental en agosto de 1979 tras un golpe de Estado y se convirtió en el segundo gobernante del país, que había alcanzado su independencia el 12 de octubre de 1968.



Sus detractores dicen que el mandatario guineoecuatoriano ha sido investido en un "momento de descontento generalizado en el país por la crisis económica causada por la mala gestión de los recursos naturales, la corrupción y el nepotismo", dicen sus detractores.



En este sentido, denuncian la existencia de un clima de "violencia y atropello" contra la población y a los actores políticos de la oposición por parte del Ejecutivo de Obiang.



Observadores políticos aseguran que, pese al descontento en la población por la grave crisis económica que ha dejado a miles de personas en la calle, sigue jugando a favor de Obiang la falta de entendimiento y de unidad entre los partidos políticos de la oposición.



De hecho, Convergencia para la Democracia Social (CPDS), partido de oposición parlamentaria que no concurrió a dichos comicios, ha reconocido que la oposición acaba de "tirar por la borda la última oportunidad que tenía el pueblo de Guinea Ecuatorial de deshacerse, mediante elecciones, del régimen tiránico que gobierna el país desde 1979".



El mandatario guineoecuatoriano ha ganado con más de 90 por ciento de votos las sucesivas elecciones presidenciales celebradas en 1996, 2002, 2009 y 2016, respectivamente.



A la investidura han asistidos los presidentes de Níger, Mahamadou Issoufu; Santo Tomé y Príncipe, Manuel Pinto da Costa; República Centroafricana, Faustin Archange Touadera; y Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, así como el primer ministro de Suazilandia, Barnabas Sibusiso Dlamani.