Campos piensa en recuperar puntos

Su llegada. Mi primer nexo fue con Carlos Saucedo, a quien conocí en Saprissa (2014) cuando yo era director deportivo y después me tocó dirigirlo. Mi representante es el mismo de Hernán Medford, que no pudo venir. Hable con el presidente Juan, le expliqué lo que hicimos en Saprissa y le gustó.

Recuperar puntos. Ahora me di cuenta de que nos quitaron tres puntos y hay que recuperarlo, esos nos motiva para capitalizar la mayor cantidad de puntos en lo que resta del campeonato. No me preocupan porque escapan de mis manos. Lo mío es lo deportivo.

Objetivo. Hacer de Blooming más competitivo hasta diciembre. En la medida que un equipo es competitivo, los jugadores jóvenes se irán acoplando. Ese sistema en Saprissa nos dio como siete campeonatos, a mí me tocó ser campeón en cinco de ellos.

Proceso. No estamos metiendo el bisturí porque tenemos que cambiar la mentalidad de los muchachos de a poco. Hay una gran predisposición, más allá del trabajo físico. Es un grupo muy heterogéneo en ese aspecto. Muy técnico y pasadores. No quiero emitir ningún criterio individual de ningún futbolista. Por ahí no tuvo un buen año. Hay una buena disponibilidad, que es lo que queremos.

Trabajo en zona. Estamos tratando de cambiar un poco. A nivel defensivo administrar toda la cancha a lo largo y a los ancho. Que los chicos se manejen en bloques. Antes se manejaban a unos 15 o 20 metros, pero eso obliga a hacer mayor desgaste físico.

Altura. Una vez que tengamos el calendario de juego para el Clausura 2017, buscaremos las mejores opciones para ser competitivos en la altura. Eso lo veremos con la parte de presupuesto del club.

Inversión. En el fútbol moderno se necesita invertir. No es comprar y vender, sino invertir para autoabastecerse. Hace poco estuve en San Lorenzo, de Argentina, y también nos decían que se dieron cuenta de que no solo es comprar jugadores, por eso existe una alta inversión en las menores.

Detalles. El fútbol está hecho de pequeños detalles. Las especificidad debe darse a todo nivel, incluso dentro del cuerpo técnico.

A muerte. Soy una persona que me gusta respetar y exijo el mismo respeto. Ahora soy Blooming y voy a defenderlo a muerte y también a mis jugadores.

Lo molesta. No hablo mal de nadie. Si un equipo se mete atrás es porque así planificó el partido. Algunos dicen que soy bipolar porque fuera soy muy tranquilo, pero vivo los partidos intenso. Les dije a los muchachos que el 100% no me sirve. Pero ya he aprendido a controlarme porque ya no soy jugador, dirijo desde 2006. Dentro del todo el espectáculo el director técnico es el que debe tener la cabeza más fría.

Su filosofía. Me gusta un fútbol agresivo, de buen manejo de balón. De no ser tan verticales, de elaborar las jugadas. En Bolivia hay jugadores de buen pie y eso nos ha sorprendido. Tenemos que jugar bonito hasta en la altura.

Sagredo. Es un buen jugador que tiene que ser titular. Viene de la selección y solo lo he visto en dos entrenamientos. Sería imprudente ponerlo de lateral porque no hemos trabajo ahí con él, pero hemos visto sus videos, que tiene buen pie y tiene buena llegada. Por sus características vemos que puede ser muy valioso en la segunda línea.

Impresionado. Las instalaciones del club son impresionantes. Creo que algo así no hay en Centroamérica. Blooming tiene los más importante, que debe tener un club.