Roque Roy Méndez: “Básicamente, la gente accede a internet a través de su smartphone”

El pasado agosto reemplazó a César Borth en el cargo. Dice que desde entonces trata de coordinar con las operadoras para trabajar de manera conjunta y desde distintos frentes, en la mejora de los servicios que fiscaliza. Desde los años 90 está relacionado con el sector de telecomunicaciones. Tiene bastante experiencia en el sector de las telecomunicaciones.



_ ¿Cómo es que Bolivia puede dar internet a su población?

Internet es una red intercontinental gracias a los grandes cables submarinos que cruzan los océanos y a través de los cuales circula la información. Cada vez más gente tiene acceso a él y por eso se ha convertido en un espacio multicultural y de conversación entre gente de todo el mundo. Tiene a la ciudad de Miami (EEUU) como el principal centro de conexión de toda la región. Nada sería posible sin los cables submarinos que cruzan los océanos y conectan islas y continentes, con una capacidad de transmisión de datos enorme.

Al día de hoy, un total de casi un millón de kilómetros de cable recorriendo las profundidades de los océanos. En nuestro país, por nuestra condición mediterránea, la Conectividad Internacional a Internet o Tránsito IP es adquirida en general en tres puntos de frontera: Tambo Quemado (lado Chile, la mayor cantidad), Desaguadero (lado Chile) y Pocitos (lado Argentina cerca de Yacuiba); los países que tienen costa marítima, y por ende “aterrizaje óptico submarino”, tienen tarifas de conectividad a internet en el orden de 1 a 12 dólares, mientras que en nuestro país esta capacidad es adquirida a 50 dólares americanos en promedio ponderado.



_ Técnicamente ¿Cómo enfrenta Bolivia esta tendencia mundial?

Nosotros en Bolivia tenemos una buena cobertura de banda ancha móvil y prácticamente llega a todas las capitales y municipios del país, y a otras poblaciones menores. El acceso universal se da principalmente a través de este medio.



_ ¿Qué pasa con las conexiones residenciales?

En las conexiones residenciales o conexiones fijas, ya sea vía ADSL, redes híbridas HFC (Híbrido Fibra Coaxial) o fibra óptica, es donde estamos atrasados. Sin embargo, creemos que debido a los planes que han realizado los operadores en estos últimos años, este 2017 habrá un incremento en el acceso al internet fijo, debido a los planes que están implementando los operadores, principalmente en las ciudades capitales del país, incrementando sus redes híbridas (fibra y coaxial). Entel, por ejemplo, está implementando un proyecto con fibra al hogar (FTTH, del inglés Fiber To The Home) en todas las ciudades. El resto de las ciudades menores y en el área rural básicamente tiene acceso en su mayoría a través del internet móvil (banda ancha móvil).



_ ¿En qué etapa se encuentra el escenario técnico del ofrecimiento de Perú para mejorar el sistema de internet en Bolivia?

En la reunión binacional Bolivia-Perú se acordó buscar el aprovechamiento de lo que se denomina Acceso a la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica del Perú. Lo que queda es llegar a detalles técnicos y económicos del acuerdo, acerca del uso que haría nuestro país con esta red.



_ ¿Será eso inmediato?

Es difícil determinarlo en estos momentos. Pueden ocurrir instancias técnicas que se deberán analizar por un lapso de tiempo. Es un análisis de costo-beneficio en el interior del Perú. Pero además de este acuerdo de uso de una red existente en Perú, está el compromiso peruano de realizar un estudio para que el Estado boliviano pueda tener un tendido propio en su territorio. Obviamente eso no es una cuestión que se solucionará de la noche a la mañana. Tiene que ver mucho con el tema interno de Perú y su normativa.



_ ¿Cuáles serían las facilidades peruanas con este proyecto?

El Gobierno de Perú entregaría facilidades para que Bolivia acceda a la red de fibra óptica del Pacífico, con el fin de que el país mejore su acceso y conexión a internet y abarate los costos del servicio. Este acuerdo fue producto de la segunda versión del gabinete binacional, que reunió a delegaciones de ambos países, previa negociación entre autoridades de ambos países y el concesionario de la red peruana (Azteca).

Continuamente nuestro país está adquiriendo acceso a Internet a mejores precios, pero no suficientes, lo que se quiere es lograr conseguir precios comparables con los países con costa marítima. Por ello, el Gobierno nacional ha emprendido este tipo de acciones para masificar este servicio.



_ ¿Cómo es el comportamiento de conexiones de internet en Bolivia?

Hasta septiembre de 2016 fueron 6.737.415 conexiones, de las cuales, 6.460.215 se hicieron a través del tráfico del internet con teléfonos móviles. Es decir que en Bolivia básicamente la gente accede al internet a través de su ‘smartphone’. Hubo 234.628 conexiones de internet fijas, 35.812 conexiones de tipos variados y 6.760 conexiones inalámbricas.



_ ¿Cómo están los operadores de internet?

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) otorga 2.846.074 conexiones, lo que representa el 42% de estos 6,7 millones. Le sigue Telecel, con 2.395.771. Esto es un 35%. Nuevatel llega a 1.311.371, que equivale al 19,5%. Después vienen las demás cooperativas de servicios.



_ ¿Y qué tendencia se prevé?

Va a seguir el incremento del internet móvil en Bolivia, así como otros países de la región, porque el acceso al internet de banda ancha móvil se ha convertido en el principal vehículo de acceso universal a las telecomunicaciones. Eso es indudable.



_ ¿Cómo estamos en costos, con relación a los países de la región?

Algunas estadísticas internacionales nos indican que Bolivia, en lo que hace al internet móvil, la tarifa referida a un Gigabite (GB) está entre las más bajas de la región, con alrededor de $us 7,42.



_ ¿Es la propensión que las tarifas bajen en el país?

Tenemos 2 megabits en alrededor de Bs 175 a Bs 180. Otros operadores dan 3 megabits a un precio un poco superior. Pero la tendencia es que, producto de la competencia y de las negociaciones que realizan permanentemente los operadores nacionales con los internacionales sobre el ancho de banda, se pueda llegar a bajar los precios.



_ ¿Cuántos usuarios de telefonía móvil tiene Bolivia?

El 2016 cerró con 9,9 millones de líneas móviles, lo que no necesariamente significa que sea la cantidad de usuarios, ya que hay algunos usuarios que tienen 2 hasta 3 líneas y otros que las activan en determinadas épocas.



_ ¿Cuál ha sido la operadora líder en cuanto a números de clientes en la telefonía móvil?

Hasta septiembre de 2016 Entel tenía 4.711.792 líneas móviles habilitadas de prepago y pospago. Esto significa el 47,4% del total de líneas. Telecel le sigue con 3.031.473 líneas móviles, que significan un 30,5%; y Nuevatel, con 2.202.306 líneas, esto es un 22,1%. En general, las líneas prepago alcanzan un 88,9% del total y las pospago llegan a 11,1%.



_ ¿Seguirán creciendo los clientes este año?

El crecimiento de clientes se va a mantener entre el 9,9 a 10 millones. No se prevé mayores aumentos. Año a año las empresas tienen un crecimiento normal, producto del mercado. Además, van creciendo en función de los servicios que prestan, sus planes de expansión, etc. Lo que se prevé, según la tendencia de los últimos años, es que el tráfico de internet se incremente y que disminuya el tráfico de voz. La competencia mayormente vendrá en el tema de internet y en el caso de las operadoras móviles, el internet móvil. Esa será también la tendencia para las próximas gestiones.



_ ¿Se prevé que algún otro operador de telefonía llegue al país?

Por el momento no hay ningún indicador que señale este panorama.



_ En los últimos años la expansión de las redes sociales alcanza incluso a la telefonía ¿Regulará la ATT el uso de redes sociales por esta situación?

Los servicios ‘over the top’ son temas que se están analizando junto con otros reguladores de la región a través del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (Regulatel), que agrupa a 23 países de Latinoamérica y el Caribe en regulación.



_ ¿En qué quedaron las denuncias de presuntas reversiones de créditos en las empresas telefónicas?

El tema quedó muy claro de que no existe ninguna reversión. Cuando fue interpelado el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, en diciembre, aseguró que no hay reversión de créditos. Estas denuncias las atribuyó más que todo a una mala interpretación de los interpelantes. El decreto 1391 (Reglamento a la Ley 164), en su artículo 120, no dispone la reversión de créditos. Por el contrario, establece una vigencia mínima de 2 meses para el consumo de los servicios de telecomunicaciones al público de voz y datos.



_ ¿En qué se trabaja para que Bolivia pueda aplicar el sistema de portabilidad numérica?

Se lo ha venido trabajando entre la ATT con los operadores de telefonía móvil. El 9 de septiembre de 2016, la ATT tuvo una solicitud de los tres operadores (Entel, Telecel, Nuevatel), que pedían postergar la aplicación de la portabilidad, argumentando temas de carácter técnico y económico. Atendiendo ese pedido, el Gabinete Ministerial aprobó el Decreto Supremo 3004, que da un nuevo plazo para su aplicabilidad hasta noviembre de 2017.



_ Mientras tanto, ¿qué sucederá con este mecanismo?

El 18 de enero nos volveremos a reunir con los operadores para empezar a retomar este tema. Ahí se volverá a analizar los problemas que tienen las telefónicas.



_ ¿Qué beneficios tendrá el usuario con este nuevo sistema de portabilidad?

Tendrá la posibilidad de poder escoger al operador que se adapte mejor a sus necesidades. Los usuarios tienen distintas necesidades y valoraciones. Unos valoran más la cobertura de voz o internet. Otros valoran el precio. Otros, la atención al cliente. Eso dependerá de la apreciación del usuario para poder cambiarse de un operador a otro.



_ ¿Qué le depara a la telefonía fija?

Se ha estancado desde hace mucho tiempo. Prácticamente se ha mantenido un 7% de los usuarios. Consideramos que se va a seguir manteniendo, aunque no desaparecerá en un futuro inmediato, porque es un servicio necesario en el hogar y en las oficinas. Es un número que identifica a una empresa o familia.



_ ¿Cómo se encuentran las cooperativas y el servicio local de telefonía?

Las cooperativas telefónicas han ido cambiando de razón social a cooperativas de telecomunicaciones para poder diversificar el suministro de servicios a la población boliviana, como TV cable, larga distancia, internet, entre otros. En el servicio local o telefonía fija se registró el 2015 un ingreso total de los operadores de Bs 457 millones, 4,5% menor que el registrado en 2014, pero todavía muy superior a los Bs 403 millones de 2013.



_ Las cooperativas querían permiso para que puedan trabajar con telefonía móvil ¿se analizó el tema?

Con la Federación de Cooperativas Telefónicas (Fecotel) hemos tenido conversaciones, donde manifiestan su intención. Se realiza un análisis respectivo con el Viceministerio de Telecomunicaciones.



_ ¿Se prevé alguna intervención a alguna cooperativa telefónica?

No. No hay nada previsto en nuestras oficinas