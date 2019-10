Piden seis años de cárcel para el ministro de Salud

La defensa del magistrado Gualberto Cusi oficializará este martes dos denuncias contra el ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, una de carácter disciplinario y otra en el orden penal, según informó el abogado Eduardo León.



"La denuncia es de carácter disciplinario, para la suspensión del cargo, y luego se va a presentar una demanda penal por difamación, calumnia e injuria, solicitando una pena de seis años de cárcel", aseveró el jurista en contacto con EL DEBER.



León explicó que existió "una violación al código de ética que prohíbe revelar la enfermedad de algún paciente" y en el marco de la justicia ordinaria "se presentará la última declaración del ministro donde califica a mi cliente de doblemente peligroso".



Además sostuvo que una disculpa pública del ministro de Salud no paralizará ninguno de los dos procesos. "No frena el proceso que pida perdón, la retractación o disculpa no será considerada", dijo el abogado.



Según se conoce, ambas denuncias estarán acompañadas por la grabación en la que Calvimontes revela la enfermedad que padece Cusi, recortes de prensa y un video con la segunda declaración del ministro en la que califica al magistrado como un peligro para la salud pública.