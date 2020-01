Kate Moss sorprende con un desnudo a los 43 años

La revista W Magazine reunió a cinco influyentes mujeres en su portada de marzo. Jennifer López, Donatella Versace, Jessica Chastain, Taraji Henson y Kate Moss protagonizan la tapa de la revista, realizada por los fotógrados Mert Alas y Marcus Piggott.

Cada una de las estrellas se lucieron en sus retratos individuales. Donatella Versace lo hizo con un vestido de su firma; Jessica Chastain con uno de Alexander McQueen; Taraji P. Henson optó por un Lanvin; Jennifer Lopez escogió un body dorado de Fleur du Mal y dos anillos de Piaget y Nirav Modi; y Kate Moss solo usó un saco de Gucci... ¡completamente abierto!

En la entrevista, Moss habló sobre su primera vez frente a las cámaras, a los 16 años, y de lo nerviosa que estaba. "Aún hoy me dan nervios. Muchos fotógrafos quieren que pose desnuda y hay cosas que no me gustan de mi cuerpo. Pero trato de estar cómoda frente a la cámara", explicó.

Además, confesó que cuando fue descubierta por una productora de moda, Sarah Doukas, ella estaba en el aeropuerto de Nueva York con su madre, quien le hizo un comentario que hoy la hace reír. "Mi mamá me dijo ´no creo que seas fotogénica´", contó Kate.

Si bien en la revista W Magazine se la ve en topless, para poder publicar la foto en Instagram, se cubrió con unas estrellas rojas.