Descontarán el salario a quienes acaten el paro

El ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, aseguró que el paro de 24 horas convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) para este lunes 20 es ilegal, por no haber cumplido los procedimientos.



Advirtió con aplicar descuentos a los sectores que acaten la medida en apoyo a los más de 900 despedidos de la estatal Enatex.



"La ley General de Trabajo establece el procedimiento para obtener una huelga legal, el procedimiento no se ha cumplido, en consecuencia los días de paro de los sectores será declarada como ilegal", expresó el Ministro de Trabajo en conferencia de prensa.



Anunció que se realizarán descuentos a los sectores que participen del paro. "Correspondientemente se ponderará los descuentos y las sanciones pertinentes según regímenes internos de cada sector e institución", dijo.



COB pide anular el DS 2765 que cierra Enatex





La COB reiteró la decisión adoptada en ampliado nacional de acatar el paro de 24 horas en demanda de la derogación del decreto de cierre de la empresa Enatex. Sectores afiliados como la Federación SIndical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y el Magisterio Urbano determinaron apoyar la medida.



Gobierno no derogará el DS 2765



Trigoso explicó que no se derogará el decreto 2765 en cuestión, y que no es posible reincorporar a los trabajadores a una empresa que ya no existe.



"La empresa ya se ha cerrado, ¿cómo podrían reincorporarse a una empresa que no existe en la actualidad?. Se está organizando la reingeniería de estudios correspondientes para que funcione Senatex", sostuvo al referirse al nuevo centro de servicios.



El titular de Trabajo informó que al menos de las 900 personas que perdieron su fuente de trabajo tras el cierre de la empresa Enatex sólo faltan 195 personas que cobren sus beneficios sociales.



"Mal se podrían hablar de reincorporar a trabajadores que ya han sido despedidos, no hay manera de reincorporarlos a lo que fue Enatex", recalcó.

?