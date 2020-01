La OPEP ya es un dinosaurio

En diciembre de 2016, con el objetivo de estabilizar los precios del petróleo, la OPEP acordó reducir su oferta y recortar la producción en 1,2 millones de barriles por día (MMbpd). A este pacto (supuestamente), se sumaron además varios otros países que no son de la OPEP como Rusia, Omán, etc., para sumar otros 0,6 MMbpd y lograr un recorte total de 1,8 MMbpd. El acuerdo fue pactado para entrar en vigor en enero de 2017 y tendría una duración de seis meses hasta junio de 2017.



Cabe resaltar que los elevados precios del petróleo, que por casi una década (2004 a 2014), se mantuvieron en promedio en 80 USD/Bbl, posibilitaron notables avances tecnológicos y que se tornen competitivas fuentes fósiles y nuevas fuentes de energía. Entre ellas, las renovables no convencionales (solar y eólica) en Europa, descubrimientos en aguas profundas y ultra profundas como el presal en Brasil y el shale (romper la roca) para producir petróleo y gas natural a partir de lutitas en USA.



Con precios elevados, solo el shale permitió subir la producción de Estados Unidos de 5,4 MMbpd en 2010 a 8,7 MMbpd en 2014 (15% anual). Este incremento, sumado a otra nueva producción como costa afuera, tuvo muy fuerte impacto en la balanza de oferta y demanda mundial de petróleo y mandó los precios hasta a un piso de 26 USD/Bbl en febrero de 2016.



En enero de 2017, cuando entró en efecto el acuerdo de reducción de precios de la OPEP, el valor del petróleo WTI oscilaba entre 52 y 54 USD/Bbl y se esperaba que el recorte eleve los costos substancialmente. Ocurrió lo contrario y los precios del petróleo WTI han disminuido a finales de mayo, entre 47 y 50 USD/Bbl. La pregunta del millón es, ¿qué pasó y por qué el recorte de la OPEP y de algunos países que no son de la OPEP no funcionó? Lo cierto es que la OPEP se alista a alargar el recorte por otros nueve meses a partir de este mes.

¿No estarán solo cediendo producción y sus medidas ya no tienen el impacto del pasado?- Hay varios factores como nivel de inventarios, estacionalidad y otros para que la medida no haya tenido el impacto deseado en los precios. Creemos que son otros los factores fundamentales. Primero, que la mayoría de los países de la OPEP dependen de sus exportaciones petroleras para mantener sus economías y puede que no hayan cumplido con sus cuotas a cabalidad. Basta analizar el caso de Venezuela, que clama por exportaciones para no entrar en default y tendría que estar cediendo cerca de 5,0 MMUSD/día si cumple su cuota.



Segundo, y más importante es el concepto de productor marginal (swing producer) que han asumido los cientos de productores de shale oil y shale gas en USA. El fuerte desplome de precios hizo tambalear y retroceder al shale. Las plataformas activas en USA bajaron de 1.860 en 2014 a 508 en 2016. Las plataformas activas están ahora alrededor de 900 y la producción de petróleo en USA tomó un punto de inflexión y se recupera rápidamente. En mayo pasado llegó a 9,4 MMBpd de 8,4 MMBpd en julio de 2016.



Ciertas áreas muy productivas (sweetspots) como la formación Permian al oeste de Texas, se reporta que pueden producir ya competitivamente con precios entre 30 y 40 USD/Bbl. Los costos de perforación por pozo continúan bajando y se reportan costos de menos de 5 MMUSD. La infraestructura de transporte continúa desarrollándose y haciendo toda la actividad mucho más eficiente y competitiva.



USA ahora no solo se convertirá en un sólido exportador de GNL al mundo, sino que también exporta y continuará exportando grandes cantidades de gasolina, GLP y muchos otros productos derivados del petróleo, como petroquímicos, y ahora hasta etano en forma líquida a la India y otros países para hacer polietileno. Un verdadero y masivo exportador de energía y derivados al mundo a partir del quiebre tecnológico shale.



La OPEP, ante este nuevo escenario, creemos que es cosa del pasado. O como dijo un expositor muy recientemente en un congreso: La OPEP es ya un dinosaurio.