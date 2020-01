Gustu: puesto 14 entre los mejores restaurantes de América Latina

El restaurante Gustu de La Paz está por tercer año consecutivo entre los mejores restaurantes de América Latina, según la lista del Latin America’s 50 Best Restaurants.



Gustu ocupa el puesto 14 de los 50 mejores restaurantes, lo que implica que ha mejorado tres posiciones, puesto que el 2015 estaba en el sitial 17 y el 2014, en el 32.



En la lista se encuentran restaurantes de Perú, México, Argentina, Colombia, Chile y Brasil. En el caso de Gustu es el único restaurante boliviano dentro de la nómina y fue también reconocido como el mejor del país.



Esta lista, que es presentada cada año, fue dada a conocer en México la noche del lunes, en el mismo evento en el que galardonaron a los mejores chefs. El premio a la mejor chef femenina de Latinoamérica fue también para la jefa de la cocina de Gustu, Kamilla Seidler.



Los mejores



El primer lugar de la lista se encuentra el restaurante Central de Lima, Perú, el segundo puesto es para Maido de Perú, le sigue D.O.M. de Brasil, el cuarto puesto es para Boragó de Chile y el quinto lugar para Pujol de México.



Después de Gustu se encuentran restaurantes como Amaranta de México, Leo de Colombia, Olympe de Brasil, entre otros.



Gustu se caracteriza por su lenguaje culinario innovador, en el que solo utiliza productos bolivianos para todos sus platos, transformando algunos en inolvidables comidas que reflejan la diversidad boliviana.



Este restaurante también se define por los programas sociales como Manqa, escuela donde se enseña a cocinar a jóvenes de El Alto potenciando a cada uno de ellos para crear platos exquisitos.



Dentro del menú de Gustu se encuentran diversidad de comidas como palmitos con huevo y charque o salteñas de coca y cañahua. El restaurante está abierto desde 2013 cuando el danés Claus Meyer creó este emprendimiento gastronómico.



La chef galardonada, Kamilla Seidler, vive en Bolivia, pero es de origen danés; sin embargo, le encanta la gastronomía de este país.



La lista completa



Esta es la lista completa de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica:



1. Central. Lima

2. Maido. Lima

3. D.O.M. Sao Paulo

4. Boragó, Santiago de Chile

5. Pujol. Ciudad de México

6. Quintonil. Ciudad de México

7. Astrid y Gastón, Lima

8. Maní. Sao Paulo

9. Tegui. Buenos Aires

10. Biko. Ciudad de México

11. Sud 77. Ciudad de México

12. La Mar. Lima

13. El Baqueano. Buenos Aires

14. Gustu. La Paz

15. Amaranta. Toluca (México)

16. Leo. Bogotá

17. Olympe. Río de Janeiro

18. Lasai. Río de Janeiro

19. Pangea. Monterrey (México)

20. Ambrosía. Santiago de Chile

21. Don Julio. Buenos Aires

22. 99. Santiago de Chile

23. Parador La Huella. José Ignacio (Uruguay)

24. A Casa do Porco. Sao Paulo

25. Roberta Sudbrack. Río de Janeiro

26. Aramburu. Buenos Aires

27. Osso Carnicería y Salumería. Lima

28. Mocotó. Sao Paulo

29. Criterión. Bogotá

30. Rafael. Lima

31. Elena. Buenos Aires

32. Alto. Caracas

33. La Cabrera. Buenos Aires

34. Fiesta. Lima

35. Chila. Buenos Aires

36. Maito. Ciudad de Panamá.

37. Nicos. Ciudad de México

38. Malabar. Lima

39. Corazón de Tierra. Valle de Guadalupe (México)

40. Harry Sasson. Bogotá

41. Isolina. Lima

42. 1884. Mendoza (Argentina)

43. Osaka. Santiago de Chile.

44. Remanso do Bosque. Belem (Brasil)

45. Tuju. Sao Paulo

46. La Bourgogne. Punta del Este (Uruguay)

47. Tierra Colorada Gastro. Asunción

48. Dulce Patria. Ciudad de México

49. Andrés Carne de Res. Chía (Colombia)

50. Pura Tierra. Buenos Aires. EFE