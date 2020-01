Paz: “Necesitamos 10.000 socios activos"

Roberto Tito Paz aseguró que Blooming necesita con urgencia sumar al menos 10.000 socios activos. Señaló que en la actualidad son 4.000 inscritos, pero la mitad está en mora en sus aportaciones mensuales. Aseguró que se está trabajando para lanzar una campaña que sea atractiva para los fanáticos del club.

Tito también explicó que la situación financiera de la academia cruceña es complicada, pero manejable. El dirigente celeste admitió que entre los problemas más duros que están enfrentando es la deuda con la señora Marisol Negrete. A continuación te dejamos las frases más importantes del directivo.

Económica. La situación financiera es delicada, no alarmante, pero sí delicada. Los temas que están poniendo en riesgo en peligro nuestro patrimonio están siendo tratados. El único problema que tenemos en este momento es la deuda con la señora Negrete, ya tuvimos un acercamiento con ella y hay buena predisposición para llegar a un final feliz. Hay bastante deudas con bastantes dirigentes, pero es manejable, si alguna vez hay bonanza se les devolverá y en caso contrario ellos nos seguirán esperando.

Sede.Nosotros tenemos un sueño, en los planes está hacer un lindo lugar para que le dé gusto ir al hincha a pasar los fines de semanas. Tenemos el proyecto de hacer un complejo campestre dentro de la sede, también se están manejando otras alternativas e incluso ya hablamos con el Banco de Desarrollo Productivo para el tema del financiamiento.

Pimpo.Mi mamita me enseñó que cuando no tenga nada bueno que decir, es mejor no hablar, por eso de Pimpo (Bendek) no voy a hablar. Yo no estoy para apuntar a Pimpo, tuve diferencias personales con él, pero no estoy para ventilarlas.La única herencia que me dejó mi papá (Roberto ‘Tito’ Paz) es el cariño de los blooministas y eso lo voy a defender contra cualquiera, ya sea con Pimpo o con mi primo (Juan Alfredo Jordán).

Presupuesto.Nuestro presupuesto ha bajado, pero ha aumentado la calidad. Organizamos las cosas para poder jugar partidos tranquilos, que cualquiera pueda ser titular. Teníamos mucho peso (financiero) en la delantera. Lo que hicimos fue acomodar redistribuyéndolo en todas las líneas.

Credibilidad.Yo invito a todos los hinchas para que se acerquen al club, el único requisito es que me muestre que es socio y que está al día nada más, y tiene cancha abierta para mirar todos los papeles para que se convenza que sin su ayuda Blooming no sale de donde está.

Socios. Necesitamos 10.000 hinchas pagando todos los meses, actualmente tenemos 4.000 y solo la mitad está al día.Estamos haciendo que los socios blooministas puedan cancelar el mes en el Banco Fassil y en farmacia Chávez, también vamos a hacer unacampaña agresiva para la captación de nuevos socios.

Jeustian Campos. Confiamos mucho en el cuerpo técnico actual, creemos que fue un acierto traerlo, el equipo terminó jugando bien (el anterior campeonato).

Estadio.Blooming tiene planificado hacerle algunas modificaciones, agradecemos a la alcaldía por el gran aporte. Nuestro estadio tiene una capacidad de 6.000 personas, nosotros queremos desarrollar una curva y autofinanciarlo para ampliarlo.

Refuerzos. Nosotros a diferencia de otros procesos, no buscábamos a los representantes para que él nos mande un jugador. Nosotros pedimos referencia, Jordán se contactó con (Gustavo) Quinteros y él dio la referencia de (Eddy) Corozo, dijo cosas muy buenas de él, nos comentó que salió campeón dos veces. Luego hablamos con la gente del Emelec y nos lo dieron a préstamo por un año. Corozo tiene hambre de gloria, no es un jugador caro. Aún nos queda un cupo. Nuestro presupuesto es de 87 mil dólaresy nos falta un jugador, este último refuerzolo decidiremos con calma, será anunciado en una semana o máximo 10 días.

Sueldos. Si bien todavía no estamos al día, pero creo yo que si ustedes conversan van a sentir más tranquilidad. Nosotros tratamos de tener una conversación clara y si no podemos le decimos que tal día se le pagará. En nuestra planificación está que en dos semanas se pagará dos más y comenzando el torneo queremos estar al día.

Contratos. Joselito es nuestro emblema, queremos que sea nuestro eterno capitán. Nosotros le dijimos que queremos que Blooming sea su último club. El ‘Picante’ es un crack, nuestra intención es poder ampliar con un año más.