Led Zeppelin dice que no hay pruebas de plagio

Los abogados que representan a la legendaria banda de rock Led Zeppelin defendieron que, en el juicio sobre el presunto plagio de la canción Stairway to Heaven, los demandantes no han logrado mostrar pruebas sobre la supuesta copia ilícita del tema.



Los letrados de Led Zeppelin presentaron un escrito en este sentido como parte del juicio que se está desarrollando en Los Ángeles, que decidirá si la célebre introducción de Stairway to Heaven es un plagio de la canción instrumental Taurus, del grupo estadounidense Spirit.



Los abogados argumentaron, entre otros aspectos, que los demandantes no han conseguido demostrar las similitudes entre los dos temas, tampoco que Led Zeppelin pudo escuchar Taurus antes de escribir su canción, ni dar pruebas de a quién pertenecen los derechos de la composición de Spirit.



La demanda contra el grupo británico fue admitida en abril por el juez del distrito Gary Klausner en Los Ángeles, quien afirmó que hay suficientes similitudes entre las dos canciones como para que se resuelva el caso en los tribunales.



Jimmy Page, el cantante Robert Plant y el bajista John Paul Jones, los miembros con vida de Led Zeppelin, argumentaron que los parecidos entre las dos canciones están limitados a "una escala cromática descendiente de tonos", que es muy popular en el mundo de la música y que no puede ser susceptible de protección por derechos de autor.