Embajadora: "Al inversor extranjero se lo trata igual que al local"

Habla inglés, francés y portugués. Antes de llegar a Bolivia -el 9 de julio de 2016- Marión Daniela Blanco, actual embajadora de Uruguay en el país, trabajó como cónsul general en la comunidad Valenciana y la región de Murcia (España).

Tiene 29 años de experiencia diplomática. Es licenciada en Relaciones Internacionales con estudios en administración pública y de empresas.

Blanco asegura que Uruguay tiene desde hace años una fuerte estabilidad política y social que garantiza la inversión extranjera.

¿Cuántos uruguayos residen actualmente en Bolivia?

En la actualidad residen en Bolivia unas 200 familias uruguayas, que están efectivamente registradas en la sección consular de nuestra Embajada.

Respecto al lugar de residencia, de acuerdo a la información que se dispone, estas familias se distribuyen 122 en Santa Cruz; La Paz, 53; Cochabamba, 15; Beni, Oruro y Tarija, 10.

¿Cuál es la principal actividad que están realizando en el país?

Hay médicos, abogados, artistas, empresarios, profesores, biólogos y comerciantes.

¿Qué empresas nuevas llegaron al país en 2016 al país?

En el último año se produjo, afortunadamente, el desembarco en Bolivia de consultorías, tales como Cervieri Monsuárez & Asociados, y Ferrere & Asociados, firmas sumamente prestigiosas y reconocidas en Uruguay que brindan asesoramiento jurídico y económico.

¿Cuáles son los principales productos que Uruguay le vende a Bolivia?

El comercio bilateral entre Uruguay y Bolivia se incrementó entre el 2010 y 2015. Las exportaciones uruguayas a Bolivia tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 10,1% en el período, mientras que las importaciones desde Uruguay crecieron a una tasa promedio en el entorno del 1,4%.

Por su parte, en 2015 la balanza comercial resultó favorable para Uruguay, alcanzando los $us 29 millones.Si analizamos las exportaciones de Uruguay a Bolivia en 2015 se aprecia un elevado grado de concentración en las ventas debido principalmente a que los primeros dos productos representan.

En los últimos años ¿creció o disminuyó la Inversión Extranjera Directa que capta Uruguay?

En el periodo 2005-2015 la IED captada por Uruguay representó el 5,2% del PIB, cifra que lo ubica entre los mayores receptores de inversión de la región en relación al tamaño de su economía.

En este período de 'boom' de IED, las empresas reinvirtieron en promedio el 60% de las utilidades generadas cada año, en un país sin ningún tipo de restricción para la repatriación de utilidades.

En el caso de Uruguay, la IED recibida en la última década ha contribuido a un notorio incremento de la tasa de inversión.

La introducción de nuevas prácticas productivas y empresariales, por ejemplo en el sector agropecuario o el sector forestal, es otro de los beneficios que ha aportado la inversión extranjera.

Además, y esto es importante destacarlo, ha dado un impulso importante al sector exportador, dado que muchas empresas extranjeras invierten en sectores orientados al exterior y han ayudado a diversificar la canasta exportadora del país.

En 2015 la IED recibida por Uruguay totalizó $us 1.279 millones (2,4% del PIB). También en el primer semestre de 2016 la entrada de IED fue inferior al primer semestre de 2015 ($us 434 millones vs. $us 545 millones).

Un ejemplo interesante de destacar es el sector forestal, dado que, a partir de una normativa que incentivó la inversión en la primera etapa de la cadena, se crearon las condiciones para que se desarrollaran nuevas actividades con mayor valor agregado.

La participación de grandes empresas extranjeras, en especial en la etapa de transformación química de la madera, lograron transformar el sector, asimismo, proveedores nacionales y extranjeros nutren de insumos y servicios a estas grandes empresas.

En la última década, nuestro país ha mostrado un marcado auge económico y cuenta con el Grado Inversor ratificado por las principales calificadoras crediticias; Moody’s (en mayo 2014) y Standard & Poor’s (en junio 2015) que elevaron la nota de la deuda uruguaya, ubicándola en el segundo escalón del Grado Inversor.