Se grabó y no se percató de que un oso la seguía

Kelly Murphy no podía creer lo que vio cuando revisaba el video que grabó mientras esquiaba en las montañas de Nagano en Japón.



Un oso, aparentemente negro asiático, la perseguía a gran velocidad mientras ella hacía su descenso. Lo llamativo del caso, es que ella no se percató de la presencia del animal, hasta horas después.



"OMG! Yo estaba pasando por mis videos de snowboard y me encontré con que un oso me persigue !!!" escribió en YouTube después de subir el video que ahora cuenta con 4.081.217 vistas en solo tres días.



La experiencia de Kelly hace recordar a otras "fanáticos de las selfies" que han perdido la vida en su intento de lograr algo espectacular y han acabado filmando su propia muerte. Por fortuna para la estadounidense, ella se salvó de milagro.