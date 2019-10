Mineros ratifican marcha durante la visita del papa

Alejandro Santos, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), ratificó que el sector realizará marchas y bloqueos de caminos durante la visita del papa Francisco a Bolivia, si es que el Gobierno no atiende sus demandas.



Mañana, los mineros cooperativistas de todo el país se reunirán con autoridades del Gobierno y van confiados en que su pliego petitorio conformado por cinco puntos sea atendido favorablemente.



“Vamos al diálogo muy optimistas, mañana es el día ‘D’, si es que no hay solución a nuestros problemas no nos queda otra que iniciar nuestras medidas de presión”, advirtió Santos.



Demandas de Fencomin



Los mineros cooperativistas exigen la resolución del conflicto de la cooperativa 26 de Febrero de Colquiri y la atención de demandas como la rebaja del material explosivo, la inyección económica al Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim) y la anulación del Decreto Supremo 2398.