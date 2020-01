Gabriela Montaño Viaña: “El MAS no busca un defensor del pueblo que diga sí a todo”

_¿Cuál es el perfil que ve el MAS para reemplazar a Villena como defensor del pueblo?, ¿será un dirigente, un indígena?

Es un tema muy importante, pensando en que hoy somos un Estado ejemplo para la región y para el mundo; somos de los países que han avanzado más en términos de los derechos de los indígenas y de las mujeres. Por supuesto, el perfil que se requiere para ese cargo debe ser una persona que siga empujando ese avance que ha tenido el Estado Plurinacional.



_¿Y debe ser militante?

El reglamento de la selección y designación sí limita a ministros, viceministros, embajadores, también a autoridades, secretarios de gobernaciones, oficiales mayores, hay limitaciones. No nos interesa que sea un ministro que sale de esa función y va a la Defensoría, eso no le interesa al MAS, como que sea un candidato o candidata a un cargo político, eso no interesa. Lo que no se puede hacer es lo que quería la oposición, lograr que no pueda postularse una persona que provenga de organizaciones sociales, que son un mundo de estructuras en las que se sustenta gran parte de la historia de este país.



_¿Por qué sí título para el contralor y no para el defensor?

Comparemos los artículos de la CPE que hacen referencia al defensor o defensora, con el contralor o contralora del Estado. El artículo 215 exige título profesional en el área que tiene que ver con la función del contralor, ciencias económicas, financieras, auditoría, contabilidad pública, derecho administrativo, porque su función es control gubernamental y ocho años mínimo en el ejercicio, eso dice la CPE, cosa que no estaba en el defensor del pueblo y la oposición la quiso imponer y no era correcto, porque la CPE no se puede desconocer.



_El postulante a defensor puede ser militante, el que postula a la Contraloría no, 20 años atrás.

No debe ser militante, en el caso de contralor en partidos políticos que no hayan sido parte del Gobierno nacional, departamental o municipal, en los últimos 20 años. Por qué hicimos esa propuesta en la reunión previa de bancadas, porque pueden haber decenas de agrupaciones ciudadanas en municipios, departamentos, en los cuales la gente se inscribió, pero nunca llegaron a un gobierno departamental, municipal o nacional. Por qué tenemos que limitar a ese ciudadano, si la limitante es que nadie que haya administrado una instancia local o nacional vaya luego a ser control gubernamental posterior de esas acciones.

La oposición no insistió más en el caso de la Contraloría en cerrarle la puerta a las organizaciones sociales.



_¿Y no se puede volver atrás para corregir y mejorar?

No, porque paralizaría los plazos y necesitamos tener una defensora o defensor el 13 de mayo.



_Pero se puede tener una defensora o defensor que sea militante del MAS, esa es la observación principal, ¿no?

A nosotros no nos interesa poner a un conocido dirigente del MAS como defensora o defensor del pueblo, por eso colocamos la limitación de que no pueda ser candidato ni candidata ni dirigente de ningún partido o agrupación ciudadana porque no nos interesa, como tampoco que sea una persona absolutamente anodina o desconocida por el pueblo, porque se requiere una persona que le genere confianza en la Defensoría del Pueblo, eso requerimos. No necesitamos a un defensor o defensora del pueblo que diga sí a todo, que todo está bien, no, por supuesto que no, eso no ayuda a avanzar.



_¿Se vislumbra a un dirigente sindical, campesino, indígena, como defensor o defensora del pueblo?

Es muy prematuro vislumbrar perfiles porque no tenemos concluido el proceso de postulaciones, y debe haber una voluntad de servicio al pueblo de la persona que se postule.



_Pareciera que sí se vislumbra ese tipo de perfil, el de un dirigente para defensor y de un técnico para contralor.

¿Por qué se afirma eso? Si hubiera un perfil más académico, interesante para Defensoría del Pueblo, comprometido, con una trayectoria en la defensa de los derechos humanos, por supuesto que estaríamos de acuerdo en apoyarlo. Necesitamos una persona con trayectoria en la defensa de los derechos humanos, vocación de servicio, que sea alguien que el pueblo boliviano respete, que se sienta identificado con esa persona, ojalá una persona intachable en su ética y trayectoria.



Ojalá lo hagamos de manera conjunta con la oposición. Y en el caso del contralor, que tenga la experiencia profesional y capacidad suficiente y sea intachable, correcta, ética, con fortaleza para enfrentar cualquier actuación que le toque hacer clara y transparentemente, de cara a la población, y si hay que poner el dedo en algún hecho irregular en alguna instancia, que lo haga sin que le tiemble la mano.



_¿Cree que será difícil reemplazar idóneamente tanto al defensor Villena como al contralor Herbas?

Yo creo que hay personas con estas características en nuestro país, hombres y mujeres. Esperemos que estas personas se sientan convocadas a servir al pueblo boliviano y que se postulen a los cargos