Comienza el tramo duro de la negociación en París

Hoy comienza la parte más difícil de la reunión que se lleva a cabo en París y que reúne a los 195 países que son parte de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (Cmnucc). El ministro boliviano de Planificación, René Orellana, ya está en la capital francesa.



Orellana, que está al mando de la delegación boliviana, dirigirá, junto con otros 14 jefes de representaciones de todo el mundo, una de las mesas de negociación basada en adaptación al cambio climático.



En el texto base en el que se trabajará esta semana, y que cuenta con 48 páginas, se destacan los avances en el mecanismo de pérdidas y daños —en apoyo a los países más vulnerables frente al cambio climático—, la posibilidad de aumentar la ambición climática a 1.5°C. Preocupa la poca claridad para los temas de financiamiento, un aspecto clave para lograr un acuerdo global.



Se mantiene el mecanismo de pérdidas y daños. El texto borrador conserva este mecanismo que establece pautas para que las poblaciones más vulnerables puedan ser compensadas frente a las consecuencias del cambio climático, tales como eventos extremos y el incremento del nivel del mar. Esto significa que existe voluntad de las partes para que los más vulnerables puedan recuperarse.



El nuevo borrador del futuro acuerdo indica que aún existe oportunidad para que los esfuerzos de los países se enfoquen en mantener la temperatura del planeta por debajo de 1.5°C, y no tan sólo en 2°C.



Se mantienen los objetivos de largo plazo así como el objetivo mundial de adaptación, pero aún quedan muchas opciones por definir en la segunda semana.



La necesidad de que el acuerdo incluya un enfoque de derechos humanos es aún una posibilidad. Sin embargo, existen varios países desarrollados que no están de acuerdo.



Las “Responsabilidades comunes pero diferenciadas” son todavía uno de los temas que más trabajo está generando a los países. Algunos empujan para cambiar la barrera que divide a las naciones desarrolladas y las que están en desarrollo, por eso aún no está claro qué pasará.



El texto sobre financiación casi no ha cambiado, y mantiene temas claves que son: quién financiará, para qué y cómo se mantendrá en el tiempo.



Hoy comenzarán importantes reuniones dirigidas a lograr una transición hacia energías renovables.



Acuerdo de ciudades



Alcaldes y líderes regionales de más de mil ciudades, entre ellas La Paz, determinaron en París crear una plataforma común para reunir las acciones colectivas que realiza cada urbe a favor del medio ambiente contra el cambio climático, informó el alcalde Luis Revilla, quien participó en el encuentro, según ANF.