Mesa cree extraordinaria firma de paz en Colombia

El expresidente y portavoz de la causa marítima, Carlos Mesa, saludó el acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, que pone fin al conflicto armado de más de 50 años en la región. El historiador calificó como un hito importante en la historia la rúbrica.



"La firma hoy de la paz definitiva en Colombia, es uno de los acontecimientos más extraordinarios de este siglo en América Latina. La celebro!!!" (sic), escribió el también comunicador en su cuenta oficial en Twitter.



El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, una quincena de jefes de Estado y de Gobierno, además del rey Juan Carlos de España, altas autoridades de organismos internacionales y unos 2.500 invitados presenciarán el histórico momento.



En días pasados el agente boliviano en La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, sostuvo que los "acuerdos de Paz de Colombia inspiran nuevo tiempo de Paz, pueden iluminar otras soluciones acordadas en la región".



A su turno, el presidente Evo Morales consideró que "son nuevos tiempos, hermanos de las FARC. Es posible hacer revolución con voto no con balas, con conciencia del pueblo y no con armas de guerra".