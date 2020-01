Así relató Ribera fatídico momento

El lateral derecho de Oriente, Óscar Ribera, estuvo a punto de no jugar el partido contra Deportivo Cuenca, en Ecuador, porque sufrió el impacto de un proyectil que provocó un corte profundo en su frente ocasionando un sangrado. “En ese momento todo se puso nublado y no sabía lo que pasaba, estaba confundido”, contó el defensor a DIEZ, que además reveló que jugó el partido mareado.

Antes de empezar el duelo en el estadio Alejandro Serrano, cuando los equipos formaban y cantaban el himno de Ecuador, Ribera cayó de manera instantánea generando la preocupación de todos sus compañeros y el cuerpo técnico que fueron en su ayuda. Cuando ‘Yuyi’ levantó la cabeza estaba bañado en sangre, un motivo que pudo ser suficiente para suspender el partido. Al final, el árbitro y el comisario de Conmebol sugirieron que el partido se juegue y los albiverdes aceptaron.

Ribera jugó con la cabeza completamente vendada. Tras el partido, contó lo que pasó y cómo se encontraba después del impacto.

“Fue tan fuerte el golpe que se me nubló todo, no veía, me caí y luego me agarré la frente y miré que mi mano estaba con sangre”, confesó Ribera, que también recordó que en ese momento no escuchaba nada de lo que pasaba a su alrededor.

Luego, cuando estaba siendo atendido por el médico de Oriente vio el proyectil que le lanzaron. Era una piedra “de un tamaño considerable y pesada”. El técnico, Eduardo Villegas, le sugirió que no juegue porque era peligroso para su salud, pero Óscar le rogó que no lo saque que quería apoyar a sus compañeros, más allá de que en el fondo no estaba nada bien, pues reveló que se sintió mareado todo el encuentro. El DT confió en él y decidió mantenerlo hasta los 61 minutos, cuando lo sustituyó por Carlos Enrique Áñez.