Siento que se ha cambiado la extorsión económica, por la extorsión abreviada. Al Gobierno no le interesa otra cosa que no sea justificar la acción realizada tiempo atrás.



Cómo pueden probar que ellos participaron, con qué pruebas. Pero la presión es muy grande y la posibilidad de salir libres también.



Los abogados dicen que no hay problema para sus defendidos, ya que los que se acogen al proceso abreviado solo se retirarán y no pasará nada más. Sin embargo, yo creo que habrá problemas para los que se queden, de eso estoy convencido, porque se pueden ver arrinconados, porque el Gobierno dirá que los sentenciados confirmaron su acusación.



Lo que yo no me explico es cómo alguien pudo haber dicho que fue inocente y luego asumir su culpabilidad, para que le den su libertad.

Conozco que Elöd Tóásó y Mario Tadic hablarán cosas de la Feria Exposición, de las logias y estos elementos serán un mecanismo que tendrá el Gobierno para mantener a raya a los líderes cruceños. Se viene un tiempo de silencios absolutos en Santa Cruz.



Lo que está sucediendo le sirve al Gobierno para terminar con el juicio y no seguir siendo observado por países como Hungría e Irlanda