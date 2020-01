Carlos Valverde anuncia el fin de su programa

"Me duele escribir esto pero hay que hacerlo. Escribirlo es feo pero, necesario: hasta acá llegamos con el programa ESTO ES TODO POR HOY", escribió Carlos Valverde en su cuenta de Facebook anunciando el final en la emisión de su espacio televisivo.



Lamenta su decisión pero asegura que ya no tiene las posibilidades para mantener "lo que cuesta el programa" ya que "los anunciantes se borraron, se fueron, dejaron de apoyarnos; no los culpo, aunque creo que pudieron seguir", dijo Valverde.



"Ya está, ya no tenemos manera de mantener y sostener esto.

Llegamos al fondo… ustedes lo saben, sabían cómo se nos achicaba todo; no hay necesidad de explicarlo", escribió.



Este es el post que escribió Carlos Valverde en su cuenta de Facebook,