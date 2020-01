...CARA A CARA

_ En algunos municipios del Chaco tarijeño se expresa nítidamente el mejor ejemplo de cómo administrar en forma desprolija, por no decir de forma no responsable, la bonanza que nunca es eterna. Un reportaje del periodista Roberto Navia puso ayer en evidencia el estado de obras a medio construir, porque mermaron los recursos provenientes del gas, o algunas que sufren un progresivo deterioro. Es impactante la foto de un ‘gran coliseo’ o Rodeo en la zona de Palmar, cubierto ahora de maleza y sin estrenar. Estos ‘lujitos’ caros son un monumento a la falta de planificación y previsión, ya que un modelo de ingresos sustentado en el rentismo y la monoproductividad es insostenible en el tiempo. En la ‘tierra del gas’ hay un fortísimo ajuste de cinturones que se refleja en los recortes de gastos, en la paralización de grandes obras inconclusas y en el despido de funcionarios públicos. Debemos aprender todos de esta experiencia, aunque no es la primera vez que los bolivianos caemos en la peligrosa borrachera de una bonanza pasajera que luego termina siendo más bien una maldición en lugar de una bendición.

_ En cinco de 11 universidades públicas se han detectado la falsificación de 77 títulos profesionales, según otro reportaje de la periodista Aidée Rojas. La misma Gabriela Zapata usaba un documento trucho para firmar como abogada, de acuerdo a una denuncia. Tanto las universidades como los colegios profesionales y las empresas deben crear un filtro y reforzar sus controles para evitar estos fraudes vergonzosos.

_ Ayer se cumplieron seis meses de la tragedia de LaMia. No estamos convencidos si después de este terrible desastre el control del tráfico aéreo en Bolivia es más seguro que antes.