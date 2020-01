Quintana pide declarar en la Fiscalía; ayer lo hizo Fortún

Un memorial pidiendo fecha y hora para declarar sobre el caso Zapata fue presentado ayer por abogados del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, al fiscal Daniel Ayala que debe definir cuándo comparecerá. De igual modo ofreció entregar su teléfono celular para que sea sometido a un peritaje, así lo informó el fiscal de distrito de La Paz, Edwin Blanco.

“En este momento está declarando Ximena Fortún y después de ese acto el fiscal definirá cuándo puede presentarse la autoridad que está solicitando declarar por este caso”, dijo el fiscal Blanco en conferencia de prensa.



Sin embargo, el abogado defensor de Gabriela Zapata, Eduardo León, recordó que el fiscal debe definir la calidad del declarante si es como testigo o sindicado, y dijo que existen elementos para que sea convocado como sindicado del presunto delito de tráfico de influencias.

Hasta ayer, la Fiscalía se negaba a informar sobre los convocados a declarar; sin embargo, luego de la declaración de la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, que pidió convocar a más de media docena de personas, la Fiscalía procedió a las citaciones y ayer acudió la primera citada.



A las 10:15 se presentó Ximena Fortún, hija del fallecido Guillermo Fortún, para declarar sobre el contrato anticrético que tiene con Gabriela Zapata. Llegó en calidad de testigo y prestó su declaración por más de dos horas.



Fortún aclaró a los fiscales que cedió en contrato anticrético y con promesa de venta el inmueble en la urbanización La Rinconada, en la zona sur de la ciudad de La Paz, y el monto acordado fue de $us 260.000, realizado en tres pagos y en efectivo.

“Los dos primeros pagos se produjeron en noviembre y el último pago en diciembre del año pasado, todo se hizo a través de banco en efectivo (...), no se dijo la suma real antes para evitar mayores comentarios, pero la verdad es que el contrato señala $us 260.000”, reiteró Fortún en encuentro con la prensa.



Blanco se negó a informar sobre quiénes más vendrán, pero aplicarán la nómina que fue revelada por el Ministerio de Transparencia.



Oficialismo

De igual modo, el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que el Gobierno estableció desde un principio que no había tráfico de influencias y que la denuncia presentada inicialmente fue cambiando en el tiempo y se terminó hablando de temas personales. Aseguró que la Fiscalía debe investigar el caso de presunto tráfico de influencias, mientras que el Parlamento debe definir si la empresa China CAMC se benefició con favores estatales.



La versión del vicepresidente coincide con la declaración del fiscal general, Ramiro Guerrero, que el 23 de marzo afirmó ante los parlamentarios que no encontraron indicios de que los contratos con la CAMC se hubieran acordado en las oficinas de Gestión Social.



La Iglesia también se pronunció ayer sobre este tema y pidió a los legisladores y la Fiscalía una investigación imparcial y no una acción por intereses. Monseñor Alberto Pesoa dijo que el clero quiere creer que aún hay justicia en el país y pidió respetar los derechos de Gabriela Zapata